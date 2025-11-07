Mide ekşimesine anında çözüm: Bilimsel destekli 2 içecek

Harvard ve Stanford'da eğitim almış, Kaliforniya'nın önde gelen gastroenterologlarından Dr. Saurabh Sethi, yakın zamanda yayınlanan bir bültende, mide ekşimesini anında hafifletmeye yardımcı olabilecek iki basit içecek öneriyor.

MİDE EKŞİMESİ NEDİR?

Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre mide ekşimesi, mide asidinin boğaza doğru hareket etmesiyle oluşan göğüste yanma hissidir (asit reflü). Mide ekşimesi sık sık meydana gelirse, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) adı verilen bir rahatsızlığa dönüşebilir. Şimdi mide ekşimesini hafifleten çözümlere bakalım.

SADE SU İÇİN:

Dr. Sethi'ye göre, basit bir içecek mide ekşimesini hafifletebilir. "Şu anda göğsünüzde yanma hissi yaşıyorsanız, size anında rahatlama sağlayabilecek bir içecek var" dedi. Söz konusu içecek sade su. Evet, doğru duydunuz.

Su, mide ekşimesini nasıl hafifletir? "Mide asidiniz çok yoğunlaşmış ve onu hızla seyreltecek bir şeye ihtiyacınız var."

"Su, mide asidini seyrelterek yanma hissini anında hafiflettiği için işe yarıyor. En basit çözüm bu olsa da çoğu kişi önce antiasitlere yöneliyor" diye açıkladı doktor.

2019 tarihli bir araştırma, alkali elektrolize su içmenin asit reflüsüne yardımcı olabileceğini buldu. Ancak Dr. Sethi, sade suyun da aynı derecede etkili olduğunu söylüyor.

BİRAZ ZENCEFİL ÇAYI YUDUMLAYIN

Mide ekşimesine iyi gelebilecek ikinci içecek zencefil çayıdır. Doktor, "Daha rahatlatıcı bir şey istiyorsanız zencefil çayını deneyin," diyor.

"Zencefil doğal olarak sindirim sistemini rahatlatır ve mide ekşimesine neden olan iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir" diye ekledi.

Zencefil, fenolik bileşikler gibi kimyasallar ve antioksidanlar açısından zengindir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu bileşiklerin asit reflü ile ilişkili iltihabı azaltmak da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık yararına sahip olduğu tespit edilmiştir.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Taze zencefil kökünü soyun ve dilimleyin (yaklaşık 2,5-5 cm)

Bir tencerede veya su ısıtıcısında su kaynatın.

Kaynar suya zencefil dilimleri ekleyin

10-15 dakika kısık ateşte pişirin.

Ocaktan alıp 5 dakika daha demlenmeye bırakın.

Zencefili süzüp sıcak olarak için.

Zencefilin sertliğini, demleme sürenizi değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Ne kadar uzun süre demlerseniz, aroması o kadar yoğun olur ve sindirime faydaları da o kadar artar. Doktor, "Her iki seçeneği de elinizin altında bulundurun: Anında rahatlama için su, daha uzun süreli rahatlama için zencefil çayı," diyor.