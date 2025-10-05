Mezun olduğu okulda mesleğe başladı aynı okulda emekli oldu

Mezun olduğu okulda mesleğe başladı aynı okulda emekli oldu
Yayınlanma:
Nazilli’de 40 yıllık öğretmen Ali Çetin Büyükgenç, mezun olduğu okuldan emekli oldu. Öğrencileri ve meslektaşları, sürpriz törenle uğurladı. Büyükgenç, duygusal anlar yaşadı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 40 yıldır meslek dersi öğretmeni olarak görev yapan Ali Çetin Büyükgenç, mezunu olduğu Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli oldu.

Büyükgenç için okulda sürpriz bir veda töreni düzenlendi. Öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerinin alkışları arasında çiçeklerle uğurlanan Büyükgenç, şöyle konuştu:

“Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim tarafından haberim olmadan düzenlenen bu etkinlik beni çok duygulandırdı. Normalde hitabım kuvvetlidir ama bu sürpriz karşısında sözlerim boğazıma düğümlendi. Tüm meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum”

Kaktüsleriyle hayata dokunduKaktüsleriyle hayata dokundu

Okul Müdürü Şakir Taşkıran da törende yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Okulumuzun ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olan, öğretmenlik mesleğine de yine bu okulda adım atan Ali Çetin Büyükgenç hocamız, 40 yıllık hizmetin ardından yaş haddi nedeniyle emekli oldu. Rabb’im kendisine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür nasip etsin”

Törenin sonunda Müdür Taşkıran, Büyükgenç’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı