Mezun olduğu okulda mesleğe başladı aynı okulda emekli oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 40 yıldır meslek dersi öğretmeni olarak görev yapan Ali Çetin Büyükgenç, mezunu olduğu Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden emekli oldu.

Büyükgenç için okulda sürpriz bir veda töreni düzenlendi. Öğrencileri ve öğretmen arkadaşları tarafından düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerinin alkışları arasında çiçeklerle uğurlanan Büyükgenç, şöyle konuştu:

“Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim tarafından haberim olmadan düzenlenen bu etkinlik beni çok duygulandırdı. Normalde hitabım kuvvetlidir ama bu sürpriz karşısında sözlerim boğazıma düğümlendi. Tüm meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum”

Kaktüsleriyle hayata dokundu

Okul Müdürü Şakir Taşkıran da törende yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Okulumuzun ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından olan, öğretmenlik mesleğine de yine bu okulda adım atan Ali Çetin Büyükgenç hocamız, 40 yıllık hizmetin ardından yaş haddi nedeniyle emekli oldu. Rabb’im kendisine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür nasip etsin”

Törenin sonunda Müdür Taşkıran, Büyükgenç’e teşekkür plaketi takdim etti.