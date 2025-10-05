Kaktüsleriyle hayata dokundu

Yayınlanma:
Emekli öğretmen Gül Soyalar, Nazilli’de balkonunda yetiştirdiği kaktüsleri satarak sokak hayvanlarına mama almak için kermes düzenledi. Geliriyle kedilere ve köpeklere destek olmayı amaçlayan Soyalar, daha önce de çeşitli sosyal yardım kermesleri yapmıştı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Gül Soyalar, sokak hayvanlarına mama temin edebilmek amacıyla Belediye Meydanı’nda kermes düzenledi. Kendi balkonunda yetiştirdiği kaktüsler ve çeşitli çiçekleri satışa sunan Soyalar, elde edilecek gelirle sokakta yaşayan hayvanlara mama ve barınak desteği sağlamayı hedefliyor.

Nazilli Lisesi’nden emekli olan Soyalar, uzun süredir gönüllü olarak kermes düzenlediğini belirtti. Soyalar, “Balkonumda yetiştirdiğim kaktüslerin çoğaldığını görünce bunları bir hayır işine dönüştürmeye karar verdim” dedi.

CHP Nazilli İlçe Kongresi’nde Sema Aslıhan Ökmen güven tazelediCHP Nazilli İlçe Kongresi’nde Sema Aslıhan Ökmen güven tazeledi

Daha önce Atatürkçü Düşünce Derneği ve üniversite öğrencileri yararına kermesler düzenlediğini anlatan Soyalar, 2024 yılında ise depremzede çocuklar ve sokak hayvanları için etkinlikler yaptığını söyledi. Bu yılki kermesin de sokak hayvanları yararına olduğunu ifade etti.

Soyalar, hafta boyunca sürecek etkinlikten elde edilecek gelirle sokak kedileri ve köpeklerine mama alınacağını vurguladı. Katkıda bulunanlara teşekkür eden Soyalar, “Bana yardımcı olan ve kermesimize destek veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

