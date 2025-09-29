CHP Nazilli İlçe Kongresi’nde Sema Aslıhan Ökmen güven tazeledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde CHP’nin 39. Olağan İlçe Kongresi yoğun katılımla Ahmet Şensan Düğün Salonu’nda yapıldı. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşma yapan CHP Nazilli İlçe Başkanı Ökmen, şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir kongre için değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Nazilli'den yükselen umudu büyütmek için toplandık. Hepinizin yüzünde aynı kararlılığı, aynı inancı görüyorum. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen Cumhuriyet Halk Partilileriz. Bizim yolumuz, bağımsızlık ve özgürlük yoludur. Biz, yüzyılı aşkın bir mücadelenin mirasçılarıyız. Bağımsızlığın, özgürlüğün ve adaletin taşıyıcılarıyız. Biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

"YÜREKLİ İNSANLARIMIZI KORKUTAMAYACAKSINIZ VE YENİLECEKSİNİZ"

Sandıkta yenemediklerini kumpasla susturmaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki halkın gönlünde kazanmış bir lideri 12 metrekarelik zindanda tutsak da etseler, umudun ulaşamayacağı kalp, kazanamayacağı zafer yoktur. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz. Gün gelecek bu yaptıklarınızın hepsinden utanacaksınız. Ama sizi de evlatlarınızı da yine hukuk ve adalet koruyacak. Savunan yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır."

410 delegenin oy kullandığı kongrede Ökmen güven tazeleyerek yeniden CHP Nazilli İlçe Başkanı seçildi.