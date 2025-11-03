Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
Yayınlanma:
7 ay önce bir kişinin öldürülmesi ile başlayan iki aile arasındaki kan davası, kaymakamın da katılımı son buldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. İki aile arasında 7 ay önce bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Bir konaklama tesisinde düzenlenen barış yemeğine iki ailenin üyeleri katıldı. Her iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal’ın dua etmesinin ardından el sıkışarak barıştı.

Barış töreninde konuşan Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Bugün burada güzellikleri, huzuru ve barışı konuşuyoruz. Bizim görevimiz öfkeyi yatıştırmak, kalpleri birleştirmek ve kardeşliği pekiştirmektir. Nusaybin’de barışın ve huzurun tesisine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Yaşam
Bulmacaları unutun: Bu mobil uygulama beyninizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıl gençleştiriyor
Bulmacaları unutun: Bu mobil uygulama beyninizi kelimenin tam anlamıyla 10 yıl gençleştiriyor
Zengin ve fakir sofralarının ortak yemeğini açıkladı: Ben Ecevit çorbasını çok severim!
Zengin ve fakir sofralarının ortak yemeğini açıkladı: Ben Ecevit çorbasını çok severim!