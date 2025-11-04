Maltepe’de 9 gün arayla aynı noktada aynı kaza

Yayınlanma:
İstanbul Maltepe’de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya minibüs çarptı. 9 gün önce aynı noktada da benzer bir kaza meydana gelmişti. İnönü Caddesi’nde ikinci yaya kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. yönetimindeki 34 M 0753 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek’e (56) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Bilecik’te zincirleme kaza: Yardım için duran araçlara da çarptı!Bilecik’te zincirleme kaza: Yardım için duran araçlara da çarptı!

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kameradaMotosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hasan Çiçek’in yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Aynı cadde üzerinde 26 Ekim’de de benzer bir kaza yaşanmış, 76 yaşındaki Emine Yazıcı minibüs çarpması sonucu yaralanmıştı. Bölge esnafı, aynı noktada sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek yaya geçidi ve hız kesici önlem talep etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

