Maltepe’de 9 gün arayla aynı noktada aynı kaza

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. yönetimindeki 34 M 0753 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çiçek’e (56) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hasan Çiçek’in yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Aynı cadde üzerinde 26 Ekim’de de benzer bir kaza yaşanmış, 76 yaşındaki Emine Yazıcı minibüs çarpması sonucu yaralanmıştı. Bölge esnafı, aynı noktada sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek yaya geçidi ve hız kesici önlem talep etti.