Küçük teknesiyle denize açıldı döndüğünde herkes şaşırdı: Yunuslar yardım etmiş

Yayınlanma:
Sinop'te denize açılan balıkçının döndüğünde küçük teknesini görenler gözlerine inanamadı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan Sinan Ersoy, Güzelkent Limanı'ndan küçük teknesiyle denize açıldı.

Ersoy geri döndüğünde küçük teknedeki balıkları görenler gözlerine inanamadı. Teknede yaklaşık 1000 adet palamut vardı.

Bu kadar balığı nasıl tuttuğu merak konusu olan Sinan Ersoy, yunuslar sayesinde olduğunu söyledi.

YUNUSLARLA KARŞILAŞMIŞ

Balıkçı Sinan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

aa-20251014-39410938-39410933-sinopta-kucuk-teknesiyle-denize-acilan-balikci-bol-miktarda-palamut-avladi.jpg

"Denize açıldıktan kısa süre sonra yunuslarla karşılaştım. Balık sürüsünü sıkıştırmışlardı. Biz de o esnada o yere ağlarımızı bıraktık. Bol miktarda av yaptık. Nasip oldu."

Karadeniz’de nadir görülüyor: Balıkçıların ağına takıldı!Karadeniz’de nadir görülüyor: Balıkçıların ağına takıldı!

Şimdiye kadar durgun bir sezon geçirdiklerini belirten Ersoy, tüm balıkçılar için bereketli bir sezon temenni ettiğini de söyledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

