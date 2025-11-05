Kraliçe II. Elizabeth'in gardırobuna adanmış en büyük sergi açıldı

Sergi, doğumunun 100. yıldönümü olan Nisan 2026'da açılacak. AFP'nin haberine göre , bugün satışa sunulan biletler, ziyaretçilere kraliçenin sıra dışı gardırobundan yaklaşık 200 parçayı görme fırsatı sunacak .

Elizabeth II'nin 70 yıl süren rekor kıran bir saltanatın ardından 2022 yılında 96 yaşında hayatını kaybettiğini hatırlatalım.

Yaklaşan sergi hakkında daha fazla bilgi:

Kraliyet mirasını korumakla görevli kuruluş Royal Collection Trust, Buckingham Sarayı'ndaki Kral Galerisi'nde sergilenen kıyafetlerin yaklaşık yarısının ilk kez halka gösterileceğini duyurdu.

Merhum Kraliçe'nin moda tasarımcısı Norman Hartnell'in tasarımları arasında, dönemin Prenses Elizabeth'inin gelinliği, 1953'teki taç giyme töreni elbisesi, 1960'ta kız kardeşi Prenses Margaret'in düğününde giydiği kabarık etekli ve bolero detaylı mavi elbise, 1957'de Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde ABD Başkanı Dwight Eisenhower onuruna verilen ziyafet için tasarlanan elma yeşili elbise yer alıyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in gardırobuna adanmış en büyük sergi olarak nitelendirilen sergide , daha gündelik kıyafetler de yer alıyor: tüvit takımlar, tutkuyla bağlı olduğu bir spor olan binicilik kıyafetleri, dış giyim ve atkılar. Kraliçe zarif ve muhafazakâr tarzıyla bilinse de, koleksiyonda biraz şaşırtıcı ve avangart bir parça da var: tasarımcı Hardy Amis'in 1960'lardan kalma, özellikle o dönem için moda olan şeffaf bir yağmurluk.

Sergilenenler arasında en ilgi çekici olanı ise 1934 yılında 8 yaşındaki Prenses Elizabeth'in giydiği tül nedime elbisesi. Boyu 160 santimetrenin biraz üzerinde olan Kraliçe, hava koşulları ne olursa olsun anında fark edilebilmek için parlak tonlarda giyinmeyi ve şapka takmayı seviyordu.

Sergi küratörü Caroline de Guiteau, basın açıklamasında, "Kraliçe II. Elizabeth'in gardırobu, sembolizm, moda ve İngiliz bilgi birikimi açısından bir ustalık dersiydi" dedi.

Sergiye, II. Elizabeth'in stilinden ilham alan moda tasarımcıları Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn ve Christopher Kane de katkıda bulunacak.

Christopher Kane, "Merhum Kraliçe'nin tuvaletleri, İngiltere'nin ve ülkenin değişen kimliğinin hikayesini moda aracılığıyla anlatıyor" diyor.

Associated Press, Kraliçe II. Elizabeth'in gardırobunun 20. yüzyıl İngiliz modasının en önemli koleksiyonlarından biri ve modern moda tarihinin en önemli canlı arşivlerinden biri olarak kabul edildiğini belirtiyor. "Kraliçe II. Elizabeth: Tarzıyla Yaşamı" sergisi 10 Nisan'da açılacak ve 18 Ekim 2026'ya kadar ziyarete açık kalacak