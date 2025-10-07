Kahramanmaraş için kritik uyarı! Yer gök inleyecek

Kahramanmaraş'ta 8 Ekim Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurttaşlara kritik uyarılar yapan Kahramanmaraş Valiliği, kritik saatleri açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN KRİTİK UYARI

Kahramanmaraş Valiliği, yarın için yurttaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çarşamba günü saat 9.00'dan itibaren Andırın ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın beklediği belirtildi.

Kuvvetli yağış uyarısına karşı dikkat‼️#Andırın ilçemizde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenmektedir.



⚠️ Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli…

9 Ekim Perşembe günü için de uyarılar yapılan açıklamada şunlara yer verildi: