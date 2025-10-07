Kahramanmaraş için kritik uyarı! Yer gök inleyecek

Kahramanmaraş için kritik uyarı! Yer gök inleyecek
Yayınlanma:
Kahramanmaraş Valiliği, çarşamba günü için Andırın ilçesi hakkında kritik bir açıklama yaptı. Yurttaşların tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada gök gürültülü sağanak yağışın kaç saat süreceği ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta 8 Ekim Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurttaşlara kritik uyarılar yapan Kahramanmaraş Valiliği, kritik saatleri açıkladı.

Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!

KAHRAMANMARAŞ İÇİN KRİTİK UYARI

Kahramanmaraş Valiliği, yarın için yurttaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çarşamba günü saat 9.00'dan itibaren Andırın ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın beklediği belirtildi.

9 Ekim Perşembe günü için de uyarılar yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Kuvvetli yağış uyarısına karşı dikkat Andırın ilçemizde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Yaşam
Tartıştığı sürücüyü silahla vurdu kendisini ihbar etti
Tartıştığı sürücüyü silahla vurdu kendisini ihbar etti
Alanya'daki tropikal lezzet fırtınasını kaçıran bin pişman olacak! Türkiye'nin en egzotik festivali
Alanya'daki tropikal lezzet fırtınasını kaçıran bin pişman olacak! Türkiye'nin en egzotik festivali
Güçlerini birleştirdiler! Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
Güçlerini birleştirdiler! Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı