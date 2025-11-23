İstiklal Caddesi’nde uyuyan turistin telefonunu çaldı

Taksim İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan hırsızlık girişimi, bölgedeki güven timlerinin dikkati sayesinde kısa sürede önlendi. Caddede şüpheli hareketlerde bulunduğu belirlenen 20 yaşındaki B.K., polis ekiplerince takip altına alındı.

26 Ekim Pazar günü saat 03.40 sıralarında gerçekleşen olayda, B.K. kaldırımda uyuyan bir kişinin yanına yaklaşarak cebindeki cep telefonunu aldıktan sonra hızla uzaklaşmaya çalıştı. Durumu anında fark eden polisler, şüphelinin peşine düşerek kısa bir kovalamacayla B.K.’yı yakaladı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerası, hırsızlık anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şüphelinin uyuyan kişinin cebine yöneldiği ve telefonu alarak kaçtığı açıkça görüldü.

TELEFON SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan B.K.’nın üzerinden çıkan telefon sahibine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., "yankesicilik" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.