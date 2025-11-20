İnsanlara piyango çıktıktan sonra aslında ne yaparlar? Yeni bir araştırmanın şaşırtıcı sonuçları

Araştırmalara göre, kadınlar ve yaşlı çalışanlar finansal "şoklara" karşı daha hassas. Bazı yaşlı çalışanlar için yaklaşık 50.000 avroluk bir kazanç, genellikle çalışma saatlerini azaltmayı veya daha esnek bir çalışma saatine geçmeyi düşünmeleri için bir işaret.

Ancak genç erkekler çalışma ritimlerini neredeyse hiç değiştirmezler. Ödüllendirilmek istiyorlarsa genellikle kısa bir tatile çıkarlar veya fazla mesai saatlerini azaltırlar ancak işlerinden ayrılmazlar.

İşsizler arasında, her 10.000 avro kazanç için iş arama yoğunluğunun yaklaşık yüzde bir azaldığı gözlemlendi. Bu, 100.000 avro kazanmanın iş aramaktan yalnızca kısa süreli bir mola sağlayacağı ancak tamamen geri çekilmeyeceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, miras veya milyonluk piyango ikramiyesi gibi büyük, beklenmedik maddi kazanımların davranışlarda daha ciddi değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor.

Çalışmada, "100.000 avro kazanırsanız, haftada bir gün daha az çalışabilirsiniz veya fazla mesai yapmaktan kurtulabilirsiniz, ancak bu, sonucu değiştirmiyor; insanlar aktif kalıyor ve çalışmaya devam ediyor" denildi.

Avrupa Merkez Bankası, evrensel temel gelir veya diğer devlet desteği biçimlerinden yararlananlar arasında da benzer bir davranışın gözlemlendiğini hatırlatıyor: İşgücü arzında bir azalma var ancak çok hafif.