İngiltere'de 100 poundluk kırık vazoya servet ödendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin çatı katında değeri 100 poun olan kırık bir vazo bulan hane sakinleri, 130 bin pounda satışa sundu.

ÇATI KATINDA BULDUKLARI KIRIK VAZOYU 100 POUNDDAN SATIŞA ÇIKARDILAR

Londra'nın batısındaki Ealing'de yaşayan Amanda Kent ve Helen Momen evlerinin çatı katında büyükbabalarından kalan kırık bir vazo buldu.

İki kardeş, imitasyon olduğunu düşündükleri mavi beyaz renklerdeki kırık vazoya 100 poundluk bir değer biçti.

İMİTASYON OLDUĞUNA İNANMADILAR

Vazo için teklif sunan Çinli bir koleksiyoncu, vazo sahipleriyle aynı fikirde olmadıklarını belirterek kırık vazonun 15'inci yüzyıldan kalma olduğunu savundu.

Bunun üzerine araştırma yapan kardeşler, vazonun gerçekten 15'inci yüzyıldan kalma olduğunu farketti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Daily Mail'de yer alan habere göre; gerçeğin ortaya çıkmasının ardından adı açıklanmayan alıcı, üst ve alt kısmında çatlakların yanı sıra çok sayıda çizik bulunan vazo için açıklanan değerin 1 bin 300 katı olan 130 bin pound ödedi.

Londra'nın batısındaki Ealing'de yaşayan emekli Amanda Kent, alıcının teklifini giderek arttırmasıyla hayerte düştüklerini belirterek şunları söyledi: