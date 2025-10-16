İngiltere'de 100 poundluk kırık vazoya servet ödendi

İngiltere'de 100 poundluk kırık vazoya servet ödendi
Yayınlanma:
İngiltere'de bir evin çatı katında bulunan 100 poundluk kırık vazo, tarihi ortaya çıkınca 130 bin pounda satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin çatı katında değeri 100 poun olan kırık bir vazo bulan hane sakinleri, 130 bin pounda satışa sundu.

ÇATI KATINDA BULDUKLARI KIRIK VAZOYU 100 POUNDDAN SATIŞA ÇIKARDILAR

Londra'nın batısındaki Ealing'de yaşayan Amanda Kent ve Helen Momen evlerinin çatı katında büyükbabalarından kalan kırık bir vazo buldu.

İki kardeş, imitasyon olduğunu düşündükleri mavi beyaz renklerdeki kırık vazoya 100 poundluk bir değer biçti.

Oturduğu yerden 128 bin kişiyi 5.5 milyar dolandırdıOturduğu yerden 128 bin kişiyi 5.5 milyar dolandırdı

İMİTASYON OLDUĞUNA İNANMADILAR

Vazo için teklif sunan Çinli bir koleksiyoncu, vazo sahipleriyle aynı fikirde olmadıklarını belirterek kırık vazonun 15'inci yüzyıldan kalma olduğunu savundu.

Bunun üzerine araştırma yapan kardeşler, vazonun gerçekten 15'inci yüzyıldan kalma olduğunu farketti.

yeni-proje-2.jpg

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Daily Mail'de yer alan habere göre; gerçeğin ortaya çıkmasının ardından adı açıklanmayan alıcı, üst ve alt kısmında çatlakların yanı sıra çok sayıda çizik bulunan vazo için açıklanan değerin 1 bin 300 katı olan 130 bin pound ödedi.

Londra'nın batısındaki Ealing'de yaşayan emekli Amanda Kent, alıcının teklifini giderek arttırmasıyla hayerte düştüklerini belirterek şunları söyledi:

  • "Değerinin ne olduğunu bilmeden tavan arasında bir aşağı bir yukarı taşıdığımız zamanları düşündüğümde içim ürperiyor."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
Yaşam
Victoria's Secret meleklerinin muhteşem geri dönüşü! Tüm ezberleri bozdular
Victoria's Secret meleklerinin muhteşem geri dönüşü! Tüm ezberleri bozdular
Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif
Bilim dünyası "süper odunu" konuşuyor: Çelikten 10 kat güçlü 6 kat hafif
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu