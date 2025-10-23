Herkes umudunu kesmişken o "Tombik oğlan" çıka geldi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan emekli memur Kadriye Cihan, geçen yıl sokakta bulduğu ve “Nazlı” adını verdiği kedisini sahiplendi.

Bir süre sonra rahatsızlanan Nazlı, Isparta’daki veteriner hekim Gizem Kavak Çınar’a götürüldü. Yapılan tetkiklerde Nazlı’ya anemi teşhisi konuldu ve kan nakliyle eski sağlığına kavuştu.

Ancak geçen hafta aynı semptomlar tekrar edince Nazlı yeniden Isparta’ya götürüldü. Yapılan muayenelerde tekrar kan nakli gerektiği ortaya çıktı.

Bu kez donör, Senem Öz’ün British Shorthair cinsi kedisi “Casper” oldu. Yaklaşık 7,5 kilo ağırlığındaki Casper’dan alınan kan, medikal torba aracılığıyla 10 Ekim’de Nazlı’ya nakledildi.

Kadriye Cihan, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Isparta'ya çok sık gelip gidiyoruz. Tam 7 yıldır kedi besliyorum, 26 kedim var. Hepsinin nasıl, neden rahatsız olduğunu biliyorum. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek istiyorum. Nazlı’yı bulduğumuzda çok küçük değildi ama sol gözünde rahatsızlığı vardı. Onu çay suyuyla ve ilaçla temizlemeye çalıştık ama gözünü kurtaramadık. Sonradan Nazlı evimizden hiç gitmedi. Kızım Nazlı daha önce de aynı şeyi yaşadı. Kan değeri 5 olması gerekirken 1,9’a düştüğü için arayışa girdik. Panik olduk. Her yerde aradık ve ertesi gün bulduk. Nazlı ölecek zannettim. Hiç yanımdan ayrılmayan Nazlı, kaçıp giderek bir kutunun içine saklanıyordu. Ben de çok merak ettim. Onun için ‘Bir tahlil yaptıralım ve sonucu görelim’ dedim. Casper isimli kediyi bulduk ve kızıma kan verdi. Çok mutluyuz. Ona da çok teşekkür ediyoruz.”

TOSUN CASPER NAZLI KEDİ İLE KAN KARDEŞ OLDU

Donör kedinin sahibi Senem Öz de duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Veterinerle bağlantılarımız olması dolayısıyla bir hasta kedi olduğunu öğrendim. İlk etapta duyduğumda çok üzüldüm. Ben de bir kedi annesi sayılırım. ‘Acaba Casper olabilir mi?’ diye düşündüm. Çünkü Casper sağlıklı ve kilosu gayet yerinde olan bir kedi. Sonrasında veterinere geldik ve kan tahlillerimiz yapıldı. Casper’ın kan verebileceği kanısına vardık. Nazlı’ya kan kardeşi olduk. İlk etapta kan alınırken biraz üzüldük. Çünkü şu anda da çok tedirgin ve çok korkuyor. Ama Nazlı’ya şifa olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım Nazlı bundan sonraki hayatında çok sağlıklı ve çok mutlu bir kedi olur. Buna vesile olmak bizim için çok gurur verici.”

"TOMBİL OĞLUMUZ YARDIMCI OLDU"

Veteriner hekim Gizem Kavak Çınar ise Nazlı’ya tekrar kan nakli yapılma nedenini şu şekilde açıkladı:

“Bu sebeple sürekli donöre ve kan nakline ihtiyacımız oluyor. Sürekli kan veren bir donörümüz vardı. Maalesef sağlık sorunları sebebiyle bu kez ondan alamadık. Birkaç yere haber verdik. En sonunda gayet sağlıklı, tombik bir oğlumuz var. O bize bu konuyla ilgili yardımcı oldu. Başarılı bir şekilde Casper’dan, Nazlı’ya kan naklimizi gerçekleştirdik.” Ne yazık ki vücudun kendi kendine herhangi bir etkene bağlı kalmaksızın ürettiği bir hastalık yaşıyor. Bu sebeple rutin yaşantısında kan yapımını uyarıcı bazı ilaçlarımız var. Fakat onun da yeterli kalmadığı zamanlarda bu noktaya gelebiliyoruz. Yine Nazlı’nın böyle bir durumu olduğunda Casper bize süper kahraman olarak yetişecek diye düşünüyoruz.”

Çınar, operasyon sürecine ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı: