Hendek'te ayı saldırısına uğradı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan Cevat Sunman, taşların yardımıyla kurtuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sunman, "Omuzuma saldırdı, düştüm. Taşlar sayesinde tepeye çıktım, ayı peşimden gelmedi" dedi. Tedavisi hastanede sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ayı saldırısına uğrayarak yaralanan Cevat Sunman, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı.

İlçede yaşayan Sunman, dayısının oğluna gitmek için yola çıktı. Güney Mahallesi'nde dere yatağına yakın bir noktadan geçerken ayının saldırısına uğradı. Ayının pençelerinden kurtulmayı başaran Sunman, hemen yakınlarını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sunman’ı Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavisi sürerken Anadolu Ajansı’na konuşan Sunman, saldırıya uğradığı anı şöyle anlattı:

“Omuzuma doğru saldırdı, ayaklarını kaldırdı ve düştüm. Ayı da düştü. Ben yukarı doğru tırmandım, bir ağaç vardı orada. Oradaki taşlar beni kurtardı ve tepeye çıktım. Dayımın oğluna telefon ettim. O ambulans çağırdı, ben de o esnada onun evine gittim. Ambulans oraya geldi ve beni hastaneye getirdiler. Ayı peşimden gelmedi o sırada, ben yukardan bakınca aşağıda ana yola çıktığını gördüm. İki üç sene önce de bölgede bir ayı daha görmüştüm, o daha büyüktü ve kırmızı renkliydi. Bu ise bozayıydı. Tedavim devam ediyor. Daha önce midemden 14 kez ameliyat olduğum için ona da dikkat ediliyor. Saldırıdan dolayı omzum, başım ve ensem yanıyor.”

