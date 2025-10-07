Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Memorial Sağlık Grubu, Caddebostan sahilinde düzenlediği yürüyüşte erken teşhisin önemine dikkat çekti. Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, hastaları, sağlık çalışanları ve İstanbullular aynı hedef için adım attı.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK

Memorial Sağlık Grubu, her yıl ekim ayında yürüttüğü meme kanseri farkındalık çalışmalarını bu yıl da güçlü bir organizasyonla sürdürdü. “Meme Kanseri Farkındalığı için Yürüyoruz” çağrısıyla düzenlenen etkinliğe Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, sağlık çalışanları ve İstanbullular katıldı. Yürüyenlere sahilden de pembe tekneler ve yelkenliler eşlik etti.

Katılımcılar, Caddebostan sahilinde konumlandırılan “Ayna Karşısında 5 Dakika” meme muayenesinin önemine dikkat çeken Pembe Aynalar’a yürüdüler.

ULUDÜZ: FARKINDALIK ARTMALI

Memorial CEO’su Bora Uludüz, “Memorial Sağlık Grubu olarak meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için Pembe Yürüyüş'te bir araya geldik. Hekimlerimiz, çalışanlarımız, hastalarımız, gönüllülerimiz, herkes bu etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Bizim amacımız sadece hastaları tedavi etmek değil, farkındalığı ve bilinci artırıp erken aşamalarda insanların önleyici önlemler almasını ve kontrollerini düzenli yapmasını sağlamak. Pembe Yürüyüş de bu farkındalığın bir parçası" dedi.

Caddebostan sahilinde Pembe Yürüyüş

Memorial Sağlık Grubu, meme kanseriyle mücadelede farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını yıl boyu sürdürüyor.

Beş yıldır yürütülen Pembe Ayna projesi, kentin en işlek noktalarına yerleştirilen aynalarla kendi kendine muayenesinin önemi hatırlatıyor. Proje, “Ayna Karşısında 5 Dakika” sloganıyla toplumda meme kanseri farkındalığını güçlendirmeye devam ediyor.