Evde doğum genç anneyi hayattan kopardı

Evde doğum genç anneyi hayattan kopardı
Yayınlanma:
Tıbbi tavsiyelere rağmen evde doğum yapmayı tercih eden bir anne ile yeni doğan bebeği, doğum sırasında hayatını kaybetti. Soruşturmada, annenin doğum sırasında “Ben bir savaşçıyım!” diye bağırdığı ortaya çıktı.

İngiltere’de 34 yaşındaki Jennifer Cahill isimli uluslararası bir ihracat müdürü bir kadın, kızı Agnes Lily’i kucağına almak için tamamen “doğal, fizyolojik” bir doğum istediğini, ilaç ya da dış müdahale istemediğini söyledi.

Ancak bu istek büyük ve unutulmaz bir son getirdi. Doğumda bebek de anne de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

evde-dogum-faciasi-3.png

Doğumun son aşamalarında ona yardım etmeye çalışan ebe Julie Turner, Rochdale’de yapılan duruşmada o anları anlattı:

“Her şeyin yolunda gitmemesinden dolayı kendine kızıyordu. Zorlanıyordu ve şöyle bağırdı: ‘Gerçekten yapmak istiyorum bunu. Ben bir savaşçıyım! Neden bedenim bana izin vermiyor?’”

evde-dogum-faciasi.png

İki kişinin ölümünün ardından işine dönmeyen Turner, yaşananları “unutulmaz bir trajedi” olarak tanımladı.

EVDE DOĞUMU DESTEKLEME GRUBU İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmada ayrıca, polislerin bu hafta Home Birth Support Group UK adlı çevrim içi evde doğum destek grubunu incelediği, çünkü Cahill’in bu grubun bir üyesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Ancak grubun hamile kadınlara tıbbi tavsiye vermediğini açıklamasının ardından soruşturma kapsamında başka bir işlem yapılmadı.

evde-dogum-faciasi-2.png

Jennifer Cahill, geçen yıl haziran ayında kızı Agnes Lily’yi evde doğurmayı tercih etmişti. Üç yıl önce oğlunu doğururken hastanede yeterince destek görmediğini hissettiği için bu kez evde doğum yapmak istemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Yaşam
Adana'da yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin 253 lira ceza
Adana'da yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin 253 lira ceza
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor