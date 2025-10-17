Evde doğum genç anneyi hayattan kopardı

İngiltere’de 34 yaşındaki Jennifer Cahill isimli uluslararası bir ihracat müdürü bir kadın, kızı Agnes Lily’i kucağına almak için tamamen “doğal, fizyolojik” bir doğum istediğini, ilaç ya da dış müdahale istemediğini söyledi.

Ancak bu istek büyük ve unutulmaz bir son getirdi. Doğumda bebek de anne de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğumun son aşamalarında ona yardım etmeye çalışan ebe Julie Turner, Rochdale’de yapılan duruşmada o anları anlattı:

“Her şeyin yolunda gitmemesinden dolayı kendine kızıyordu. Zorlanıyordu ve şöyle bağırdı: ‘Gerçekten yapmak istiyorum bunu. Ben bir savaşçıyım! Neden bedenim bana izin vermiyor?’”

İki kişinin ölümünün ardından işine dönmeyen Turner, yaşananları “unutulmaz bir trajedi” olarak tanımladı.

EVDE DOĞUMU DESTEKLEME GRUBU İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmada ayrıca, polislerin bu hafta Home Birth Support Group UK adlı çevrim içi evde doğum destek grubunu incelediği, çünkü Cahill’in bu grubun bir üyesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Ancak grubun hamile kadınlara tıbbi tavsiye vermediğini açıklamasının ardından soruşturma kapsamında başka bir işlem yapılmadı.

Jennifer Cahill, geçen yıl haziran ayında kızı Agnes Lily’yi evde doğurmayı tercih etmişti. Üç yıl önce oğlunu doğururken hastanede yeterince destek görmediğini hissettiği için bu kez evde doğum yapmak istemişti.