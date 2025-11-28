Eski kartlarınızı asla çöpe atmayın! Peki eski kredi kartlarını ne yapmalı?

Banka kartları elektronik cihazlar olarak kabul edilir ve özel işlem gerektirir. Uygunsuz şekilde ortadan kaldırılmaları, çevre için tehlikeli olan zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle, kartı atmadan önce tanınmaz hale getirmek son derece önemlidir. Güvenlik önlemlerini göz ardı eden herkes, verilerini hırsızlık riskine maruz bırakır ve bu da maddi zarara yol açabilir.

Baskılı isim ve numaraların yanı sıra çip ve manyetik şeridin imha edilmesi gerekir . Bunun için makas veya bir belge imha makinesi yeterlidir . Her iki durumda da çip ve şerit kesilmelidir. Kart ancak bundan sonra atılabilir; ancak evsel atık, sarı çöp kutusu veya plastik çöp kutusuna atılamaz.

PEKİ YA İMHA EDİLEN KARTLAR?

Yurt dışında bankalar eski kartları kabul ediyor ve geri dönüştürme sistemi var. Birçoğu kartı iade etme seçeneği sunuyor - uygulamada veya internet bankacılığında çek. Geri dönüşüm sahaları ve e-atık toplama noktaları da çipli kartları kabul ediyor. Ayrıca süpermarketlerde ve elektronik mağazalarında genellikle elektronik atık toplama kutuları bulunur.

Peki kendimiz nasıl imha etmeliyiz: Bunun için kartları makas veya kağıt öğütücüyle imha etmeniz gerekir.

KART NASIL KESİLMELİ?

Bir yandan kişisel verilerinizi tanınmaz hale getirmeniz önemlidir, ancak diğer yandan çip ve manyetik şeridin de kullanılamaz olması gerekir.

Kredi kartları, çek kartları, banka kartları, banka kartları ve sağlık sigortası kartları çoğunlukla PVC'den yapılmıştır ve yerleşik çip nedeniyle elektronik atık olarak kabul edilir."

kredi kartınızı imha ederken şu yolları izlemeni öneriliyor:

Banka kartının ön yüzüne bakıyorsunuz.

Çipin ortasından dikey olarak bir kez kesin.

Daha sonra kartı ters çevirin ve manyetik şeridin ortasından yatay olarak kesin.

Kartı tekrar çevirin ve adınızı yatay olarak çizin.

Daha sonra IBAN, hesap numarası ve kartın geçerliliğini içeren sayıların alt sırasını yatay olarak kesin.

Bu kesme önerisi banka kartı için geçerlidir. Kredi kartını imha etmek istiyorsanız kartın güvenlik numarasını ve imzasını da kesmelisiniz. Güvenli tarafta olmak için kartın mümkün olduğu kadar ince şeritler halinde kesilmesini öneriliyor.

KARTLARI NEDEN ASLA EVSEL ATIKLARA ATILMAMALIDIR?

Gömülü mikroçipleri nedeniyle, banka kartlarının İçlerinde bakır ve altın gibi metaller bulunur . Uygun şekilde imha edilmedikleri takdirde, çevre ve sağlık için tehlikeli olabilecek zararlı maddeler oluşabilir.

Bu nedenle dünyada giderek daha fazla banka sürdürülebilir kart seçenekleri sunuluyor.