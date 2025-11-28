Eski kartlarınızı asla çöpe atmayın! Peki eski kredi kartlarını ne yapmalı?

Eski kartlarınızı asla çöpe atmayın! Peki eski kredi kartlarını ne yapmalı?
Yayınlanma:
Eski banka kartınızın süresi doldu ve yenisi cüzdanınızda yerini almaya hazır. Ancak dikkat: Eski bir banka kartı çöp kutusuna atılmamalıdır. Banka kartları önemli bilgiler içerdiğinden, dikkatli bakım gereklidir.

Banka kartları elektronik cihazlar olarak kabul edilir ve özel işlem gerektirir. Uygunsuz şekilde ortadan kaldırılmaları, çevre için tehlikeli olan zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle, kartı atmadan önce tanınmaz hale getirmek son derece önemlidir. Güvenlik önlemlerini göz ardı eden herkes, verilerini hırsızlık riskine maruz bırakır ve bu da maddi zarara yol açabilir.

iizk9kqturbxy83mdriogvlyzfhywu3ntm5zmjinze2nmrhmgnmnzqxns5qcgvnkzmczqmwan4aaaewbq.webp

Baskılı isim ve numaraların yanı sıra çip ve manyetik şeridin imha edilmesi gerekir . Bunun için makas veya bir belge imha makinesi yeterlidir . Her iki durumda da çip ve şerit kesilmelidir. Kart ancak bundan sonra atılabilir; ancak evsel atık, sarı çöp kutusu veya plastik çöp kutusuna atılamaz.

PEKİ YA İMHA EDİLEN KARTLAR?

Yurt dışında bankalar eski kartları kabul ediyor ve geri dönüştürme sistemi var. Birçoğu kartı iade etme seçeneği sunuyor - uygulamada veya internet bankacılığında çek. Geri dönüşüm sahaları ve e-atık toplama noktaları da çipli kartları kabul ediyor. Ayrıca süpermarketlerde ve elektronik mağazalarında genellikle elektronik atık toplama kutuları bulunur.

Peki kendimiz nasıl imha etmeliyiz: Bunun için kartları makas veya kağıt öğütücüyle imha etmeniz gerekir.

KART NASIL KESİLMELİ?

Bir yandan kişisel verilerinizi tanınmaz hale getirmeniz önemlidir, ancak diğer yandan çip ve manyetik şeridin de kullanılamaz olması gerekir.

822755.jpg

Kredi kartları, çek kartları, banka kartları, banka kartları ve sağlık sigortası kartları çoğunlukla PVC'den yapılmıştır ve yerleşik çip nedeniyle elektronik atık olarak kabul edilir."

kredi kartınızı imha ederken şu yolları izlemeni öneriliyor:

Banka kartının ön yüzüne bakıyorsunuz.

Çipin ortasından dikey olarak bir kez kesin.

Daha sonra kartı ters çevirin ve manyetik şeridin ortasından yatay olarak kesin.

Kartı tekrar çevirin ve adınızı yatay olarak çizin.

Daha sonra IBAN, hesap numarası ve kartın geçerliliğini içeren sayıların alt sırasını yatay olarak kesin.

Bu kesme önerisi banka kartı için geçerlidir. Kredi kartını imha etmek istiyorsanız kartın güvenlik numarasını ve imzasını da kesmelisiniz. Güvenli tarafta olmak için kartın mümkün olduğu kadar ince şeritler halinde kesilmesini öneriliyor.

KARTLARI NEDEN ASLA EVSEL ATIKLARA ATILMAMALIDIR?

Gömülü mikroçipleri nedeniyle, banka kartlarının İçlerinde bakır ve altın gibi metaller bulunur . Uygun şekilde imha edilmedikleri takdirde, çevre ve sağlık için tehlikeli olabilecek zararlı maddeler oluşabilir.

Bu nedenle dünyada giderek daha fazla banka sürdürülebilir kart seçenekleri sunuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Yaşam
Uzmanlardan tehlikeli uyarı: Yapay zeka devriminin en büyük bedelini kadınlar ödeyecek
Uzmanlardan tehlikeli uyarı: Yapay zeka devriminin en büyük bedelini kadınlar ödeyecek
OpenAI sessizliğini bozdu: 16 yaşındaki gencin intiharı için "ChatGPT yanlış kullanıldı, ölüm bizim hatamız değil”
OpenAI sessizliğini bozdu: 16 yaşındaki gencin intiharı için "ChatGPT yanlış kullanıldı, ölüm bizim hatamız değil”