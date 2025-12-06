Elif Şafak, İngiliz Kraliyet Edebiyat Cemiyeti’nin yeni başkanı oldu

Yazar Elif Şafak, İngiltere’de 1820’den bu yana faaliyet gösteren ve edebiyat alanının en köklü kurumları arasında yer alan İngiliz Kraliyet Edebiyat Cemiyeti'nin (RSL) yeni başkanı seçildi.

GÖREVİ BERNARDİNE EVARİSTO’DAN DEVRALACAK

Şafak, genel kurulda yapılan oylamanın ardından görevi önceki başkan Bernardine Evaristo’dan devralacak.

1820’de kurulan ve Birleşik Krallık edebiyat dünyasında önemli bir konuma sahip olan RSL, yazarları, çevirmenleri ve farklı ülkelerden edebiyatçıları bir araya getiriyor; çeşitli ödül ve burs programlarıyla çağdaş edebiyata yön veriyor.

Eserleri 58 dile çevrilen Şafak’ın RSL başkanlığına seçilmesinin, Türk edebiyatının uluslararası görünürlüğüne katkı sunabileceği ifade ediliyor.