Dünyanın sonu sanılan yer: 14. yüzyılın büyük sırrı

Avrupa kıtasının en batı ucunda yer alan Portekiz'in Cabo da Roca şehri, etkileyici kayalıkları, güçlü rüzgarları ve uçsuz bucaksız Atlantik Okyanusu manzarasıyla büyüleyici bir yerdir.

Bu burun Cabo da Roca olarak adlandırılır ve Portekiz'in en batı noktasıdır. Ancak burası sadece morina balığı ve fado müziğiyle ünlü bu ülkenin sonu değil, aynı zamanda tüm Avrupa kıtasının da en batı noktasıdır.

KARA PARÇASININ BİTTİĞİ VE DENİZİN BAŞLADIĞI YER

"Kayalık zirve" veya "kırmızı burun" anlamına gelen Cabo da Roca veya Fosinho da Rosa, 144 metre yüksekliğindeki bir burun olup, doğal güzelliğiyle oldukça popüler bir turistik destinasyon haline gelmiştir .

Her zaman hayranlık uyandıran bir yer olmuştur. Örneğin Romalılar ona Promontorium Magnum adını vermişlerdir ve Lizbon Kayası olarak da anılmıştır, ancak belki de biraz daha uzun olan tanımı daha iyi bilinmektedir.

Portekizli şair Luis de Camoes'in "Karanın bittiği ve denizin başladığı yer" sözleri, eski kıtanın bu en batı noktasını hâlâ süslüyor.

yüzyılın sonuna kadar, buranın gerçekten de dünyanın sonu olduğuna inanılıyordu... Cabo da Rocca, Lizbon'a nispeten yakın bir konumda yer almaktadır.

Şöyle ki, Portekiz'in başkentine yaklaşık 40 kilometre, ilgi çekici ve biraz da gizemli Sintra'ya ise neredeyse bunun yarısı kadar, yani 18 kilometre uzaklıktadır. Burun, Sintra-Cascais Doğa Parkı'nın bir parçasıdır ve okyanusun etkisiyle bugünkü şeklini alan Sintra masifinin bir bölümünü oluşturmaktadır.

Burası, bazı altyapı çalışmalarına rağmen, vahşi doğanın hâlâ hüküm sürdüğü bir yer. Burunda 18. yüzyıldan kalma bir deniz feneri ve koordinatların yanı sıra şairin ünlü sözlerinin yazılı olduğu bir taş dikilitaş bulunuyor.

Ayrıca bir turizm danışma merkezi, hediyelik eşya dükkanı ve bir restoran da bulunmaktadır. Ancak buna rağmen, Cabo da Roca hâlâ öncelikle insanlara değil, doğaya ait bir yerdir. Koruyucuları dalgalar, kuşlar ve rüzgara tuz dikenleriyle dayanan alçak bitki örtüsüdür. Deniz fenerine gelince, Portekiz'de özel olarak inşa edilmiş ilk deniz fenerlerinden biri olduğuna inanılmaktadır.

Yapımı 1772'de tamamlanan yapı, 1842'de bugünkü görünümünü almıştır. Okyanus seviyesinden 150 metre yükseklikteki feneri, 46 kilometre uzaklıktan görülebilmektedir.

ACIMASIZ RÜZGARLAR

Efsanevi gün batımlarıyla da bilinen Cabo da Roca, neredeyse büyülü bir çekiciliğe sahip. Bu da demek oluyor ki, orayı ziyaret ettiğinizde yalnız olmayacaksınız.

Yani, burası popüler bir yer, bu yüzden organize turist gruplarıyla karşılaşmayı bekleyin. Ancak, bu turlar uzun sürmüyor, bu yüzden muhtemelen biraz huzur bulma şansınız olacak. Ana odak noktasından uzaklaşıp, örneğin yerel patikalardan birine giderseniz, kesinlikle huzur bulabilirsiniz. Ancak, uzun veya kısa süre kalmayı planlıyor olsanız da, iyi giyinin.

Cabo da Roca, kendine özgü mikro iklimiyle bilinir. Oradaki sıcaklık, yakındaki Sintra'ya göre beş ila on derece daha düşüktür.

Bunun nedeni , burunda kalış sürenizi kesinlikle etkileyebilecek bir kombinasyondur : güçlü rüzgarlar ve nemli hava.

Cascais Portugal web sitesine göre, "Bölgede hakim olan batı rüzgarları, Atlantik'ten nemli hava getirir ve bu hava kayalıklara ve tepelere çarptığında soğur. Sonuç olarak, bölge Eylül ayından Mayıs ortasına kadar genellikle sis ve yağmurla kaplıdır, yaz aylarında ise çok güçlü rüzgarlar ve nemli Atlantik havası sizi doğrudan dondurur".

KENARLARDAN UZAK DURUN...

Aynı şekilde, kayalıklara da dikkat etmeli, kenarlarından uzak durmalı ve işaretlenmiş patikaları takip etmelisiniz; bu patikaları takip ederseniz, sadece huzura değil, aynı zamanda yakındaki güzel plajlara da ulaşırsınız.

Bunlardan biri, bir kilometre uzaklıktaki ve bölgenin gizli incisi olarak adlandırılan Praia de Ursa'dır. Ondan sonra, daha kuzeyde, Cabo da Roca'ya iki kilometre uzaklıkta Praia da Adraga gelir. Güneyde, 800 metre uzaklıkta Praia de Asentiz ve biraz daha ileride Praia do Lourikal bulunur. Putni Kofer'in yazdığına göre, bunlardan bazılarına ulaşılabilir, bazılarına ise ulaşılamaz.

Yürüyüş sırasında size Hottentot gülü eşlik edecek. Bu, anavatanı olmayan ancak istilacı ve yerel koşullara çok dayanıklı bir bitki olup, birinin bahçesinden doğaya yayılarak Avrupa anakarasının en batı noktasını "ele geçirmiştir".