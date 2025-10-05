Çorum’da bilim rüzgârı

Çorum’da bilim rüzgârı
Çorum'da düzenlenen Hitit TechFest, 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. TÜBİTAK destekli festivalde, 41 atölyede 510 etkinlik yapıldı. Katılımcılar, bilim insanlarıyla buluşup sanal gerçeklikten DNA analizine kadar birçok deneyim yaşadı.

Çorum'da bu yıl ilki düzenlenen Hitit TechFest: Bilim ve Teknoloji Festivali, üç gün boyunca 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde 2 Ekim’de başlayan etkinlik, TÜBİTAK’ın 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirildi.

YÜZLERCE BİLİMSEL ETKİNLİK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, festivalin gökyüzü gözlemlerinden sanal gerçeklik deneyimlerine, deney şovlarından yaratıcı atölyelere kadar onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Festival, çocuklardan gençlere, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek on binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, TÜBİTAK’ın destek programının amacı şöyle açıklandı: “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilimi toplumun geniş kesimlerine yaymayı, bilimsel bilginin günlük yaşamla bağını güçlendirmeyi ve özellikle çocuklar ile gençlerde bilimsel merakı ve sorgulama kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.”

Festival boyunca 41 farklı başlıkta atölye çalışması yapıldı. “Gökyüzü gözlemleri”, “kendi DNA’nı keşfet”, “gaz dedektörü ve elektronik burun atölyesi”, “hafızalı metal”, “patlayan köpük deneyi” ve “sanal gerçeklikte sanat ve tarih” gibi etkinliklerin yanı sıra AFAD’ın deprem simülasyon uygulaması da yer aldı.

Açıklamada, ziyaretçilerin bilim insanları ve uzmanlarla birebir iletişim kurarak birçok disiplinde uygulamalı çalışmalar yaptığı vurgulandı. Astronomi, fizik, kimya, biyoloji, yazılım, robotik, çevre bilimleri gibi alanlarda toplam 510 etkinlik ve öğretmenlerle öğrencilere yönelik 9 bilimsel söyleşi düzenlendi.

Festival, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer kurumların işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

