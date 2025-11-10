Collins Sözlüğü 2025’in yılın kelimesini açıkladı:2025’in en popüler yeni kelimeleri

Collins Dictionary'deki sözlükbilimciler, mevcut teknolojik trendleri en iyi yansıtan terimi seçerek 2025'in "yılın kelimesini" açıkladı. The Guardian'a göre kazanan "vibe kodlama" oldu.

Vibe kodlama, geliştiricinin bir görevi doğal dilde tanımladığı ve yapay zekanın kod ürettiği, böylece manuel çabayı en aza indiren bir yazılım yazma yaklaşımıdır.

"Vibe kodlama" terimi ilk olarak Tesla'nın eski yapay zeka başkanı ve OpenAI'nin kurucu ortağı Andrey Karpati tarafından ortaya atıldı. Karpati, bu kavramı, geliştiricinin kodun varlığını unutmasını sağlayan, yapay zekayı kullanarak yeni bir uygulama oluşturma yeteneği olarak tanımladı.

Kazanan kelimenin yanı sıra, bu yıl listeye giren diğer popüler yeni sözcükler de var. Bunlar arasında, sağlığı iyileştirmek için vücudun doğal süreçlerinin değiştirilmesi anlamına gelen "biyohacking" ve Star Wars: Klon Savaşları serisiyle popülerleşen, yapay zeka için aşağılayıcı bir terim olan "clanker" da yer alıyor.

Listede ayrıca aşırı veya samimiyetsiz dalkavukluk anlamına gelen "sırlama" ve karizmatik ve şık bir imajın bilinçli olarak geliştirilmesi anlamına gelen "aura çiftçiliği" de yer alıyor.

Ayrıca sözlük bilimciler, büyük teknoloji şirketlerinin sahipleri için gayri resmî bir isim olan “bro-oligarşi” teriminin ve “Henry” ( çok kazanan, henüz zengin değil ) giderek daha fazla kullanıldığını belirtiyorlar.

Listede ayrıca yeni toplumsal olguları tanımlayan kelimeler de yer alıyor: coolcation – serin bir iklimde tatil yapmak, taskmasking – üretken bir çalışma izlenimi yaratmak ve micro-emeklilik – kişisel ilgi alanları için çalışma dönemleri arasında mola vermek.