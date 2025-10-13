Çocuk 'sürücü' trafikte çıkan kavgada vuruldu

Yayınlanma:
Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuk otomobil kullandı. Y.K., trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün yakını tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında, trafikte seyir halinde olan E.K. (60) ile 16 yaşındaki Y.K., arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerinde bulunan E.K.’nın yakınları da kavgaya karıştı. Yaşanan arbede sırasında E.K.’nın yakını A.G. tabanca ile 3 kez ateş etti. Mermilerden biri Y.K.’nın ayağına isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışan S.Ç. isimli esnaf da darbedildi.

trafikte-yol-verme-kavgasinda-tabancayla-961983-285659.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Y.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kavga sırasında bir işyerinin de camı kırılırken, polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

