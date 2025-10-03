Bunu başaramayan şirketlerin geleceği yok

Digital Association Bitcom tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların %51'i yapay zekaya sahip olmayan işletmelerin geleceğinin olmadığını söyledi. Bu oran bir yıl önce %48'di.

Aynı zamanda, Alman ekonomisinde yapay zekaya şüpheyle yaklaşanların sayısı azalıyor. Şu anda, yapay zekanın gerçekten de muhteşem çalıştığını, ancak şirketin bundan somut bir fayda sağlamadığını düşünenlerin oranı yalnızca %31. Bu oran bir yıl önce %46 idi.

Bitkom derneği, araştırması için Almanya'da en az 20 çalışanı olan 604 şirketin yöneticilerine anket uyguladı.

Yapay zekaya yönelik tutumdaki değişim, pratik uygulamalarına da yansıyor. Şirketlerin yüzde 36'sı bu teknolojiyi kullanıyor; bu oran, bir yıl öncesine göre neredeyse iki kat daha fazla (%20).

Ayrıca, işletmelerin yüzde 47'si artık yapay zekayı kullanmayı planlıyor veya tartışıyor. Bu oran geçen yıl yüzde 37 idi.

Yapay zekanın üzerinde düşünülmeye değer bir konu olmadığını düşünenlerin oranı ise geçen yıl yüzde 47 iken, bu oran hala yüzde 17.

Bitcom Başkanı Ralf Wintergerst (Wintergerst), yapay zekanın Alman toplumuna nüfuz etmeyi başardığını değerlendirdi.

Wintergerst, "Şirketler yapay zekanın potansiyelini fark etmekle kalmadı, aynı zamanda kendileri de bu kartı oynayıp yatırım yapıyor. Bu, Alman ekonomisinin gelecekteki rekabet gücü ve yeteneği açısından iyi bir haber," dedi.

Yapay zekanın işgücü piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmenin şu anda zor olduğunu da sözlerine ekledi. Ankete katılanların yüzde 67'si, yapay zekanın işe alınmasının çalışan sayısını etkilemeyeceğini söyledi.

Şirketlerin yaklaşık yüzde 20'si, yapay zeka kullanımının ortalama yüzde yedi oranında iş kaybına yol açacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, şirketlerin yüzde yedisi, çalışan sayısının ortalama yüzde sekiz oranında artacağını öngörüyor.