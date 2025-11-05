Bolu'da sigara içen yandı! Rekor yaptırım uygulanacak!

Bolu'da sigara içen yandı! Rekor yaptırım uygulanacak!
Yayınlanma:
Bolu Belediyesi, yere çöp ve izmarit atanlara yönelik cezayı 152 bin 895 liraya yükseltildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara içme yasağının da getirileceğini belirtti.

Bolu Belediyesi, kentte çevre kirliliğiyle mücadele için cezaları rekor düzeyde artırdı. Belediye Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, yere çöp veya sigara izmariti atanlara 152 bin 895 lira ceza uygulanacak.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararla birlikte zabıtanın yetkilerinin de genişletildiğini belirterek, “Kamu düzenini ve kent estetiğini korumak için daha etkin denetim dönemi başlıyor” dedi. Özcan ayrıca, çocuk parklarında sigara içmenin tamamen yasaklanacağını da açıkladı.

Meclis'te oy birliğiyle geçen karar kapsamında, “Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” revize edildi. Karar, Bolu Belediyesi tarafından duyuruldu.

SİGARA YASAĞI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, çocuk parklarında sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirterek, “Biz önerge olarak getiriyoruz onu bütçeye. Şu çocuk parklarının bulunduğu alanlarda, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği miktarların en üst sınırından zabıtamıza ceza yazma önerisi getiriyoruz. ‘Kendiniz başlayın’ diyenler için de eğer çevreyi kirletenler, yere tüküren, yere çöp atan, çocuk parkının yanında izmarit atan, sigara içen belediye çalışanıysa da bir net maaşının ceza olarak kesilmesini bütçeye önerge olarak getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

