Bir filmin tadını gerçekten çıkarmak için televizyondan ne kadar uzakta oturmalısınız?

En iyi görüntü algısı ve birinci sınıf bir film veya dizi izleme deneyimi için, yalnızca en iyi parametrelere sahip yüksek kaliteli bir TV önemli değildir. Konumu da önemli bir rol oynar, yani ekrana bakacağınız mesafe. En iyi ev sineması deneyimi için ne çok yakın ne de çok uzak olmalıdır. Peki nerede?

TV görüntüsünü izleyeceğiniz doğru mesafe basit bir kural kullanılarak belirlenebilir. Bunda iki önemli parametre rol oynar: Ekranın köşegen boyutu ve çözünürlüğü.

İzleme alanı ile TV konumu arasındaki ideal mesafe öncelikle ekranın boyutuna bağlıdır. Ancak hepsi bu kadar değil.

NE ÇOK YAKIN NE ÇOK UZAK

Ekran boyutu, ekrandan izleme konumuna olan mesafeyi belirleyen belirleyici bir faktördür. Daha önceki TV modellerinde temel endişe, düşük çözünürlük nedeniyle tek tek piksellerin yeterli ayrıntıda görülebilmesiyken, günümüzde bu faktör önemini yitirmektedir. Günümüzdeki çoğu TV, yüksek çözünürlükte görüntü verebilen ekranlarla donatılmıştır.

Temel gereksinim, görüntünün tamamının iyi bir genel görünümüdür . Çok yakınsanız, özellikle de geniş köşegenlerde, optimum bir görüntüleme deneyimi yaşayamayabilirsiniz. Çok uzaktaysanız, bazı ayrıntıları kaçırabilirsiniz.

Optimum mesafeyi belirlemek için kullanılabilecek temel kural şudur:

SD çözünürlüğü çapraz boyut cm x 3,5

HD çözünürlük çapraz boyut cm x 2,5

4K çözünürlük çapraz boyut cm x 1,5

Her bir diyagonal boyut için önerilen TV izleme mesafelerine genel bakış

Ancak teorinin gösterdiği şeyin pratikte tam olarak ideal olmayabileceği de bir gerçek. Yukarıdaki kural iyi bir kılavuz niteliğinde. Televizyonun yerleştirileceği odanın özel düzenine bağlı olarak , mesafe gerektiği gibi biraz azaltılabilir veya artırılabilir.

Odanın genel düzeni de rol oynar; mobilyaların yerleşimi, ışık kaynağının konumu, düzensiz bir zemin planı vb. Bu nedenle, farklı seçenekler denemek ve denemek faydalı olacaktır. Ardından, belirli bir alandaki izleme deneyiminiz için hangi TV yerleşiminin ideal olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz.

TV'nin uzaklığını istediğiniz gibi değiştirmek her zaman mümkün olmayabilir. Odadaki mobilyaların sabit bir konumu olabilir ve buna göre ayarlanması gerekebilir. Bu durumda denemeler ve uzlaşmalar devreye girecektir.

EKRAN BOYUTU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? İDEAL EKRAN KÖŞEGENİ SEÇİMİ NEDİR?

Ancak, pratikte televizyonları serbestçe yerleştirme olanaklarının sınırları vardır. Ekrandan uzaklık genellikle sınırlı bir ölçüde artırılabilir veya azaltılabilir. Sonuçta, bir kanepe veya diğer mobilya parçalarının sabit bir yeri olabilir ve odanın boyutu istediğimiz gibi değiştirilemeyebilir.

Yeni bir televizyon seçerken sadece teknik özelliklere ve ilgi çekici işlevlere değil, planlanan kurulumu da göz önünde bulundurarak ekran boyutuna da odaklanmanız çok daha önemlidir .

Eğer her şeyi önceden düşündüyseniz ve koltuk ile televizyon arasındaki gelecekteki mesafeyi biliyorsanız, yukarıdaki kuralı kullanarak planladığınız görsel-işitsel eğlence için hangi ekran köşegeninin en iyi olacağını hesaplayabilirsiniz.