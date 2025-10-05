Bilim insanı daldı pet şişe topladı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde yaptığı dalış sırasında deniz dibinden çok sayıda plastik pet şişe çıkardı.

Her hafta sahilde rutin dalış yaptıklarını belirten Gökoğlu, şunları söyledi:

"Her zamanki daldığımız noktada yeni bir dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında çok sayıda plastik pet şişe gördük. Her dalışımızda bu çöpleri toplamaya çalışıyoruz."

Gökoğlu, plastik şişelerin özellikle amatör balıkçılar tarafından bırakıldığını gözlemlediklerini aktararak, "Şişelerin çoğunun balık tutmak isteyen kişiler tarafından atıldığını fark ettik çünkü yanları açılmıştı. İçlerine ekmek koyup denize geri atıyorlar. Bu da denizde ciddi plastik kirliliği oluşturuyor." dedi.

Denize atılan plastiklerin zamanla mikroplastiğe dönüştüğünü belirten Gökoğlu, bu parçaların deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine karıştığını ifade etti.