Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 şüpheliden 2'si tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 21–27 Aralık 2025 tarihleri arasında kent merkezinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 57,46 gram metamfetamin, 79,54 gram esrar, 35,07 gram likit esrar, 345 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 24 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise adli işlemlerinin ardından serbest kaldı.