Gaziantep’te otomobil anne ve kızına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’in Belkıs Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Gündaş ile kızı Fatmagül Gündaş’a otomobil çarptı. 80’inci Cadde üzerinde gerçekleşen kazada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, anne ve kızını metrelerce savurdu.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gündaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fatmagül Gündaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Emine Gündaş’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.