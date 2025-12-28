Gaziantep’te otomobil anne ve kızına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yayınlanma:
Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Gündaş’a otomobil çarptı. Anne olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Fatmagül Gündaş ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gaziantep’in Belkıs Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Gündaş ile kızı Fatmagül Gündaş’a otomobil çarptı. 80’inci Cadde üzerinde gerçekleşen kazada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, anne ve kızını metrelerce savurdu.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gündaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fatmagül Gündaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

gaziantepte-otomobilin-carpip-kactigi-a-1085054-322048.jpg

Hayatını kaybeden Emine Gündaş’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Yaşam
Yabani hayvanlar için dağlara yem döküldü
Yabani hayvanlar için dağlara yem döküldü
Kayseri Emniyet Müdürü’nden şehit çocuklarına kar sürprizi
Kayseri Emniyet Müdürü’nden şehit çocuklarına kar sürprizi