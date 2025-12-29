İstiridye mantarları bilgisayar belleği olabilir mi?

İstiridye mantarları bilgisayar belleği olabilir mi?
Yayınlanma:
Ohio Eyalet Üniversitesindeki araştırmacılar alışılmadık bir deney gerçekleştirdiler: Mantar miselyumunun, geleneksel DRAM'e alternatif olarak görülen memristörlere benzer şekilde, bilgisayar belleği olarak işlev görüp göremeyeceğini test ettiler.

Deneyde shiitake ve istiridye mantarlarından elde edilen miselyum kullanıldı. Bilim insanları miselyumu organik bir substrat üzerinde yetiştirdiler, ardından kuruttular, şekillendirdiler ve elektrotları bağladılar.

mushrooms-the-unlik.png

Daha sonra örnekler, biyolojik aktiviteyi geri kazandırmak için hızla yeniden nemlendirildi ve çeşitli şekil ve voltajlarda elektriksel sinyaller uygulandı.

Plos adlı bilimsel dergide yayınlanan sonuçlar beklenmedik çıktı: yaklaşık 1 voltta miselyum en istikrarlı davranışı sergiledi ve elektriksel direnci önceki durumunu "hatırladı".

mycelium-of-fungi.png

Ayrı ayrı yapılan testlerde, bilim insanları mantar şeklindeki yapının neredeyse RAM gibi çalışmasını sağlayarak 6 kHz'e kadar frekans ve yaklaşık %90 doğruluk elde etmeyi başardılar.

beyond-the-cap-the.png

Miselyum, 20-22°C sıcaklık ve %70 nem oranında, tahıl, buğday özü ve saman karışımından oluşan bir ortamda Petri kaplarında yetiştirildi. Ölçümlerden önce örnekler bir hafta boyunca güneşte kurutuldu.

the-life-cycle-of-a.png

Elektriksel iletkenlik, deiyonize su ile hafifçe püskürtülerek geri kazandırıldı ve elektrotlar bir osiloskopa bağlandı.

Ancak deneyin yazarları, mantarlarda pratik veri depolamanın hala söz konusu olmadığını vurguluyor. Bellek kapasitesi, kararlılık, depolama yoğunluğu ve arayüzler, modern elektroniklerin gereksinimlerinden çok uzakta.

exploring-biomimicry.png

Bilim insanları, "mantar çiftliklerinin" tamamı kullanılsa bile geleneksel RAM'in yerini alamayacağını belirtiyor.

Ancak araştırmalar, canlı ve biyolojik malzemelerin, özellikle düşük maliyetli, deneysel ve tüketici elektroniği alanlarında, gelecekteki bilgi işlem sistemleri için faydalı özelliklere sahip olabileceğini göstermektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

