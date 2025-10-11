Biletler kapış kapış gitti! Efsane tren seferi geri döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle, Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve TCDD iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi üçüncü seferini gerçekleştirdi. Ankara’dan yola çıkan tren, 120 yerli ve yabancı turistle birlikte Zonguldak’a ulaştı.

Zonguldak Tren Garı’nda Madenci Korosu tarafından karşılanan yolcular, kısa konser sırasında şarkılara eşlik etti ve dans etti.

TAM BİR KÜLTÜR ROTASI

Trenden inen turistler Gökgöl Mağarası, Üzülmez Kültür Vadisi, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini gezmek üzere gardan ayrıldı. Tur, Batı Karadeniz'in tarihî ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefliyor. Ziyaret rotasında ayrıca Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı’daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu da yer alıyor.

Efsane 'Karaelmas Ekspresi' geri dönüyor

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, ilk iki turun tanıtım amaçlı olduğunu belirtti. Bu üçüncü seferde trenin tamamen dolduğunu aktaran Çetinkaya, dördüncü sefer için de yüksek talep beklediklerini söyledi. Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

“Batı Karadeniz Bölgesi'nin trenle farklı şekilde keşfedilmesi bizlerde mutluluk yaratıyor. Amacımız da zaten buydu.”

Tura Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Şerife Tutku da Zonguldak’tan çok etkilendiğini belirterek şunları söyledi: