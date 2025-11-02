Bahçelievler'de isabetsiz saldırgan 3 kişiyi yaraladı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye silahla ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıya uğrayan kişinin hayati tehlikesinin bulunacak şekilde ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.