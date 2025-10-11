Avrupa'nın ortasında bir zaman tüneli: Bu köye teknoloji henüz ulaşamadı!

Yayınlanma:
Bosna’daki Lukomir köyü, teknolojiden uzak yaşamı, taş evleri ve doğal manzarasıyla dikkat çekiyor. Yazın turizmle canlanan köy, kışın boşalıyor. Sakinleri doğayla iç içe, sade ve sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’ya 50 kilometre mesafede, Bjelasnica Dağı’nın eteklerinde yer alan Lukomir köyü, deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte bulunuyor. Elektriğin kısmen kullanıldığı köy, teknolojinin “ayak dahi basmadığı” bir yer olarak biliniyor.

Lukomir, mavi ile yeşilin buluştuğu doğası ve taş evleriyle tanınıyor. Köyde yaşayanlar geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Son yıllarda turistlerin ilgisini çeken köyde, geleneksel kıyafetleriyle evlerinin önünde el ürünü gıda ve hediyelik eşyalar satan köy halkına rastlamak mümkün.

Lukomir’i ziyaret edenler dar patika yollardan yürüyerek doğayı keşfediyor, köyün sunduğu yalın hayatı yakından tanıma fırsatı buluyor. Dağ havasıyla dikkat çeken köy, ziyaretçilerine adeta bir “zamanda yolculuk” hissi yaşatıyor.

CENNETTEN BİR KÖŞE...

Yazın yemyeşil doğası ve serin havasıyla öne çıkan köy, kış aylarında yürüyüş ve kayak yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ancak ağır hava şartları nedeniyle köy sakinleri bu dönemde Saraybosna’ya taşınıyor. Kış boyunca sessizliğe bürünen Lukomir, ilkbaharda tekrar “nefes almak” için sahiplerini bekliyor.

Modern imkânlardan uzak bir hayat süren Lukomirliler, Bjelasnica ormanlarının sunduğu temiz hava ve doğal beslenme sayesinde sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Köy, teknolojiden uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için benzersiz bir sığınak niteliğinde.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

