Aptallığın altın çağına mı giriyoruz?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Laboratuvarı'na girebilirseniz geleceğe adım atmış gibi hissedersiniz. Cam vitrinlerde, minik masaüstü robotlarından, vücut parçalarından çay takımı tasarlaması istenen bir yapay zeka modelinin yarattığı gerçeküstü bir heykele kadar tuhaf ve harika icatların prototipleri sergileniyor.

Lobide, Oscar adlı bir yapay zeka atık ayırma asistanı, kahve fincanınızı nereye koyacağınızı söyleyebilir. Beş kat yukarıda, araştırmacı Natalia Kosmina, amiyotrofik lateral skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle konuşamayan kişilerin bir gün konuşma yeteneğini geri kazandıracağını umduğu giyilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri üzerinde çalışıyor.

Kosmina, insanların beyin durumlarını okuyup analiz etmeye çok zaman harcıyor. Üzerinde çalıştığı bir diğer proje ise, birinin kafasının karıştığını veya konsantrasyonunu kaybettiğini anlayabilen, gözlük benzeri bir prototip olan giyilebilir bir cihaz.

Yaklaşık iki yıl önce, ChatGPT gibi büyük dil modellerini kullanmaya başladıklarını ve bunun sonucunda beyinlerinin değiştiğini söyleyen yabancılardan beklenmedik e-postalar almaya başladı. Hafızalarının iyi olmadığını söylüyorlardı - "Bu mümkün mü?" diye soruyorlardı.

Kosmina, insanların üretken yapay zekaya ne kadar çabuk güvenmeye başladıklarını görünce çok şaşırdı. İş yerinde meslektaşlarının ChatGPT kullandığını fark etti ve ekibine katılmak isteyen araştırmacılardan gelen başvurular farklı görünmeye başladı.

E-postaları daha uzun ve daha resmiydi ve bazen Zoom üzerinden adaylarla görüştüğünde, yanıt vermeden önce uzun duraklamalar yaptıklarını ve bakışlarını kaçırdıklarını fark etti; belki de yapay zekadan yardım alıyorlardı, diye düşündü. Peki yapay zeka kullanıyorlarsa, verdikleri cevapların ne kadarını anlıyorlardı?

BİR MAKALE YAZMANIN ÇABASI

Kosmina, MIT'deki bazı meslektaşlarıyla birlikte bir deney düzenledi. İnsanların deneme yazarken beyin aktivitelerini izlemek için bir elektroensefalogram kullandı; bu aktivite, dijital yardımla veya yardımsız, web arama motoru veya ChatGPT aracılığıyla da yapılabilir.

Katılımcıların dışarıdan ne kadar çok yardım alırlarsa, beyin bağlantı seviyelerinin o kadar düşük olduğunu buldu! ChatGPT kullanarak yazanların bilişsel işleme, dikkat ve yaratıcılıkla ilişkili beyin ağlarında önemli ölçüde daha az aktivite görüldü.

Başka bir deyişle, ChatGPT kullanan kişiler beyinlerinde ne olup bittiğini hissediyorlarsa, taramalar orada pek bir şey olmadığını gösteriyordu.

MIT veya yakındaki üniversitelere kayıtlı olan çalışma katılımcılarından, makalelerini teslim ettikten hemen sonra yazdıklarını anlatmaları istendi. Kosmina, "ChatGPT grubunda neredeyse hiç kimse alıntı yapamadı," diyor. "Rahatsız ediciydi. Öylece yazdınız da hiçbir şey hatırlamıyor musunuz?!"

Kosmina 35 yaşında, şık giyimli ve çoğu insanın düşünebileceğinden daha hızlı konuşuyor. Kendisinin de belirttiği gibi, bir makale yazmak, hayatımızda önemli olan beceriler gerektirir: Bilgiyi sentezleme, karşıt bakış açılarını değerlendirme ve mantıklı bir fikir oluşturma becerisi. İnsanlar günlük yaşamlarında ve sohbetlerinde bu becerilere güvenirler.

Deneyi küçüktü (54 katılımcı) ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmemişti. Ancak Kosmina, diğer araştırmacıların da ilgisini çekebileceğini düşünerek Haziran ayında internette yayınladı. Ardından, uluslararası bir medya çılgınlığı yarattığının farkında olmadan günlük rutinine devam etti.

Kosmina, gazetecilik taleplerinin yanı sıra dünya çapında 4.000'den fazla e-posta aldı. Bunların çoğu, öğrencilerinin ödevlerini yapmak için ChatGPT kullandıkları için düzgün öğrenmediklerini düşünen stresli öğretmenlerden geliyordu. Yapay zekanın, tatmin edici işler üretebilen ancak kullanılabilir bilgi veya anlayıştan yoksun bir nesil yarattığından endişeleniyorlar.

ENTELEKTÜEL GERGİNLİK

Kosmina'ya göre asıl sorun, hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji ortaya çıktığı anda onu kullanmaya evrimsel olarak yatkın olmamız. "Beynimiz kısayolları sever, bu doğamızda var. Ama beyninizin öğrenmesi için çaba sarf etmesi gerekir. Bir meydan okuma olmalı".

Beyin çabaya ihtiyaç duyuyor ancak içgüdüsel olarak bundan kaçınıyorsa, teknolojinin vaadinin "zahmetsiz" bir kullanıcı deneyimi yaratmak, uygulamadan uygulamaya veya ekrandan ekrana geçerken dirençle karşılaşmamamızı sağlamak olması ilginçtir.

Bu kolay kullanıcı deneyimi, giderek daha fazla bilgiyi bilinçsizce harici depolamaya aktarmamızın ve hafızamız yerine dijital cihazlarımıza güvenmemizin nedenidir. İşte bu nedenle, üretken yapay zeka çoğu insanın hayatına bu kadar entegre olmuştur.

Ortak deneyimimizden biliyoruz ki, son derece verimli, teknoloji odaklı bir faaliyete alıştığınızda, gerçek dünyayla başa çıkmak daha zor hale geliyor. Bu yüzden insanlar, kafalarında yapabilecekleri hesaplamalar için hesap makinesine başvuruyor; varış noktalarını Google Haritalar'a giriyor ve bir navigatörün A noktasından B noktasına nasıl gideceklerini söylemesini bekliyorlar, vb.

İnsanlar, bu tür bir konsantrasyonu sürdürmenin zahmetli olduğunu düşündükleri için kitap okumayı bile bırakıyorlar. İşte bu yüzden birçok kişi otonom bir araba hayal ediyor.

Yazar ve eğitim uzmanı Daisy Christodoulou'nun "aptallık yüzyılı" olarak adlandırdığı, makinelerin insanlar adına düşünebilmesi nedeniyle aptal olmanın kolaylaştığı, obeziteyle damgalanan bir toplum halinin şafağına mı tanık oluyoruz?

İLERLEYEN DONUKLAŞMA

İnsan zekâsı, "aptal" gibi tanımlara indirgenemeyecek kadar geniş ve çeşitli bir şeydir; ancak tüm bu dijital kolaylığın bize pahalıya mal olduğuna dair endişe verici işaretler var.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) ekonomik olarak gelişmiş ülkelerinde, 15 yaşındakilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA puanları 2012 civarında zirveye ulaştı. IQ test puanları, muhtemelen eğitime erişimin kolaylaşması ve daha iyi beslenme sayesinde 20. yüzyılda küresel olarak iyileşirken, birçok gelişmiş ülkede hızla düşmeye başladı.

Test puanlarındaki ve IQ'lardaki düşüş hararetle tartışılan bir konu. Tartışması daha zor olan ise, her teknolojik gelişmeyle birlikte dijital cihazlara olan bağımlılığımızın daha da derinleşmesi. Onlar olmadan çalışmak, hatırlamak, düşünmek veya açıkçası işlev görmek bizim için giderek zorlaşıyor.

Kosmina bir noktada, yapay zeka şirketlerinin, psikolojik ve bilişsel "maliyet"i tam olarak anlamadan ürünlerini halka dayatma kararlılığından bıkmış bir şekilde, "Sadece yazılım geliştiricileri ve uyuşturucu satıcıları insanlara kullanıcı der," diye mırıldanıyor.

Sürekli genişleyen, kullanımı kolay çevrimiçi dünyada, insan her şeyden önce bir tüketicidir: edilgen ve bağımlı. Yapay zekânın ürettiği imgeler ve iddiaların yaklaştığı bu çağda, kendimizi aldatıcı bilgilerden ve ustaca yapılmış sahteciliklerden korumak için ihtiyaç duyacağımız şüpheciliği ve entelektüel bağımsızlığı koruyabilecek miyiz?

Artık cihazların teknik desteği olmadan net düşünemiyorsak, buna direnecek gücümüz kaçımız var?

BEYİN ÇÜRÜMESİ

Geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından yılın kelimesi seçilen "beyin çürümesi" terimi, hem internette çok fazla çöpe göz attığımızda ortaya çıkan anlamsızlık hissini hem de alaycı, saldırgan bir şekilde aptalca içeriğin kendisini ve yapay zekayı ifade ediyor.

Telefonlarımızı elimize aldığımızda, teorik olarak dünyadaki bilgi birikiminin çoğuna parmaklarımızın ucunda erişebiliyoruz. Peki neden dijital çöplere bu kadar çok zaman harcıyoruz?

Sorunlardan biri, dijital cihazlarımızın daha etkili ve net düşünmemize yardımcı olacak şekilde tasarlanmamış olmasıdır. Tam tersine, internette karşılaştığımız neredeyse her şey dikkatimizi çekmek ve bundan para kazanmak için tasarlanmıştır.

Haberleri kontrol etmek gibi basit bir şey yapmak niyetiyle telefonumuza her uzandığımızda, beynimiz, ne olursa olsun dikkatimizi mümkün olduğunca uzun süre tutmak ve bizi niyetimizden uzaklaştırmak için çalışan milyarlarca dolarlık bir teknoloji endüstrisiyle karşı karşıya kalıyor.

"Gıda çölleri" için bir metafor vardır; bunlar, ne kadar isteseniz de sağlıklı yiyecek bulup satın alamayacağınız mahallelerdir. Günümüzde internetin büyük bir kısmı "bilgi çölleri"dir; beynin kullanabileceği tek "gıdanın" dijital çöp olduğu kanallardır.

Şüphesiz, konuyu açarsak, bize yazı devrimini hatırlatacak kişilerden gelen muhalefetle karşılaşacağız. Sokrates bir zamanlar yazının insanların hafızasını zayıflatacağından, onları bilgelikten mahrum bırakacağından ve yüzeysel anlayışı teşvik edeceğinden endişelenmişti. Bu argüman, günümüzde yapay zekaya yönelik birçok eleştiriyle çarpıcı bir şekilde benzerlik gösteriyor.

Ancak, teknolojinin ortaya çıkışıyla bugün gördüğümüzden önemli bir fark var. Yazı ve ardından gelen teknolojik gelişmeler - matbaa, kitle iletişim araçları, internet çağı - giderek daha fazla insanın daha fazla bilgiye erişmesini sağladı.

Daha fazla insan harika fikirler geliştirme ve bunları daha kolay paylaşma fırsatına sahip oluyor. Bu da bizi hem bireyler hem de topluluklar olarak daha akıllı ve daha yenilikçi kılıyor.

Kendimizi "bilgi çöllerine" kaptırmak ve yaratıcı faaliyetlerimizi beynimizin sınırlarının dışına taşımak bizi daha akıllı, daha anlayışlı veya daha yenilikçi yapmaz; ancak bizi asgari entelektüel çabayla dijital çöpleri tüketen verimli makinelere dönüştürür.