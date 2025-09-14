Antalya’da sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi küle çevirdi

Antalya’da sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi küle çevirdi
Yayınlanma:
Antalya’nın Kepez ilçesinde sobada yakılan atıklardan çıkan kıvılcımlar, iki katlı evin üst katında yangına yol açtı. Üst kat tamamen kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin annesi fenalaştı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6884 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evin alt katında kiracı olarak oturan kişi sobada temizlik amacıyla atık yaktı. Bacadan çıkan kıvılcımlar kısa sürede üst kata sıçrayarak Ramazan K.’ya ait daireyi alevlere teslim etti.

bacadan-sicrayan-alevler-evi-kule-cevird-913227-271319-1.jpg

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınırken, üst kat tamamen kullanılamaz hale geldi.

bacadan-sicrayan-alevler-evi-kule-cevird-913229-271319.jpg

Yangın haberini alıp olay yerine gelen ev sahibinin annesi Havva K., yaşadığı stres nedeniyle fenalaştı. Tansiyonu yükselen Havva K.’ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangında yaralanan olmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında Ramazan K.’nın evde bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

