Uçak seferleri yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

Yurt genelinde mevsimin ilk kar yağışları yaşanmaya başlandı. Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Şehirde eğitime de bir günlük ara verildi. Hava koşullarının uçuş güvenliğini riske atması nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Taziyeden dönen araçlar kara saplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklendiğini açıkladı. Açıklamada, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, ancak gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji’den yapılan bir diğer uyarıda ise çarşamba gününden itibaren kar yağışının yeniden etkili olacağı, yağışların en az iki gün süreceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının hafta içinde eksi 12 dereceye, hafta sonuna doğru ise eksi 20 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.