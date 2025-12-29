Uçak seferleri yoğun yağış nedeniyle iptal edildi

Uçak seferleri yoğun yağış nedeniyle iptal edildi
Yayınlanma:
Yurt genelinde hakim olan ve birçok ilde eğitimi ve ulaşımı engelleyen kar Diyarbakır'da planlanan uçuşları da olumsuz etkiledi. Diyarbakır’da gün boyu süren kar yağışının ardından don ve buzlanma etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’ndaki tüm seferler iptal edildi.

Yurt genelinde mevsimin ilk kar yağışları yaşanmaya başlandı. Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren yerini don ve buzlanmaya bıraktı. Şehirde eğitime de bir günlük ara verildi. Hava koşullarının uçuş güvenliğini riske atması nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildiKar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Taziyeden dönen araçlar kara saplandıTaziyeden dönen araçlar kara saplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklendiğini açıkladı. Açıklamada, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, ancak gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji’den yapılan bir diğer uyarıda ise çarşamba gününden itibaren kar yağışının yeniden etkili olacağı, yağışların en az iki gün süreceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının hafta içinde eksi 12 dereceye, hafta sonuna doğru ise eksi 20 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak:ANKA

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Yaşam
Taziyeden dönen araçlar kara saplandı
Taziyeden dönen araçlar kara saplandı
Erzurum'un Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum'un Peri Bacalarına mevsimin ilk karı yağdı