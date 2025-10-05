Ankara’da gençlerden yeşil kozmetik atılımı

Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen Kozmetik Teknolojileri Yarışması (Kozmetek), gençlerin bilim ve teknolojiyle kozmetik alanında ürün geliştirmesini teşvik etti. Yarışma, Agarta, Glamix ve Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği (AGİTED) iş birliğiyle organize edildi. Etkinliğe akademisyenler, kimya sektörü temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Yarışmanın finalinde "Kozmetik İnovasyon" ve "Dijital Pazarlama" olmak üzere iki kategori yer aldı. Jürinin değerlendirdiği 24 projede doğallık, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ön plandaydı.

"Kozmetik İnovasyon" kategorisinde Gazi Üniversitesi’nden Gözde Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Eylül Erdal ile ROSEA takımı üyeleri İlayda Ağaçdelen ve Bengisu Gökhan birincilik elde etti. Yarışan projelerde vegan formüller, çevre dostu üretim teknikleri ve yeşil ambalaj çözümleri dikkat çekti.

400 BİN LİRA VERİLDİ

"Dijital Pazarlama" kategorisinin kazananları ise TED Üniversitesi’nden Zeynep Su Tut, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Şeref Recep Keskin ve Enes Faruk Keskin’in yer aldığı SMartMirror takımı ile Ankara ve Ostim Teknik Üniversiteleri’nden İrem Öykü Emir oldu. Yarışmacılar; sosyal medya yönetimi, e-ticaret stratejileri ve yazılım tabanlı kullanıcı deneyimi çözümleriyle öne çıktı.

Toplamda 400 bin lira ödül dağıtılan yarışmada tüm katılımcılara tablet hediye edildi. Agarta Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yalçın, tören konuşmasında şunları söyledi: “Bu yarışmada kazanan sadece birinci olanlar değil, bilime gönül veren tüm gençlerdir.” Etkinliğin önümüzdeki yıllarda geleneksel hâle getirilmesi planlanıyor.