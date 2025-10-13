25 yıl hapisle aranıyordu: Kendini böyle ele verdi

Yayınlanma:
‘Yağma’, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ. 25 yıl hapis cezası ile aranıyordu. Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendini yakalatacak noktayı gösterdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında R.İ.’nin izine ulaştı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’nin adresine daha önce yapılan operasyonlarda sonuç alınamayınca, özel bir ekip kuruldu.

Ekipler, firarinin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan takipte, R.İ.’nin bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Bu detaydan yola çıkan polis, bölgeyi daralttı. 11 Ekim’de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü.

200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!

Bayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındıBayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındı

Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
Yaşam
Esenler'de bir binanın bodrum katında yangın çıktı
Esenler'de bir binanın bodrum katında yangın çıktı
Bitlis'te yol kontrolünde 1 kilo metamfetamin yakalandı
Bitlis'te yol kontrolünde 1 kilo metamfetamin yakalandı