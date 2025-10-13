25 yıl hapisle aranıyordu: Kendini böyle ele verdi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında R.İ.’nin izine ulaştı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’nin adresine daha önce yapılan operasyonlarda sonuç alınamayınca, özel bir ekip kuruldu.

Ekipler, firarinin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan takipte, R.İ.’nin bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Bu detaydan yola çıkan polis, bölgeyi daralttı. 11 Ekim’de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü.

200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!

Bayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındı

Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.