200 lirayla kuyumcuya gitti hesap yaptı: Fark akıl almaz!

Yayınlanma:
Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz, paranın alım gücünü her geçen gün yok ederken yükselen altın TL'yi iyice "pula" çevirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’daki tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda yaptığı incelemede 200 liralık banknotun 2009 yılı ile günümüzdeki alım gücünü karşılaştırdı. Tanrıkulu, 2009 yılında 200 TL ile 5 gram altın alınabildiğini, bugünkü durumda ise 1 gram altın almak için 29 adet 200 TL’lik banknota ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, ayrıca 2009’da 200 TL ile 132 dolar alınabildiğini, bugün ise aynı banknotla sadece 5 dolar alınabildiğini vurguladı.

DERİN YOKSULLUK VE ALIM GÜCÜ KAYBI

2023/09/20/turk-is-verileri-yoksulluk-siniri-20-bin-liraya-dayandi-1021041-5.jpg

Milletvekili, Diyarbakır’daki gözlemlerini şöyle aktardı:

“Gerçekten derin yoksulluk var, insanların alım gücü müthiş düştü. İnsanlar alışveriş yapamıyor, pazara gidemiyor, çocuklarına yeni giysi alamıyor, karınları doymuyor, emekliler pazara gidemiyor.”

Tanrıkulu, 2009 yılında da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğunu hatırlatarak, 16 yıl içinde paranın satın alma gücündeki dramatik düşüşü gözler önüne serdi.

“İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Hem özgürlük için, adalet için, barış için, hem de hepimizin birinci gündemi olan yoksulluğu ortadan kaldırmak için mutlaka ama mutlaka bu iktidarı değiştireceğiz.”

Tanrıkulu’nun açıklamaları, ekonomik alandaki alım gücü kaybı ve derinleşen yoksulluk sorununu Türkiye gündemine taşıdı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

