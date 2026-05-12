130 yıl sonra geri dönen göl yeniden kayboluyor

Bir zamanlar ABD'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Tulare Gölü, Kaliforniya'nın San Joaquin Vadisi'nde 160 kilometre uzunluğu ve 50 kilometre genişliğiyle görkemli bir varlık sergiliyordu. Ne var ki 19. yüzyılda tarım arazisi açmak isteyen kolonistler, gölün suyunu bilinçli olarak boşaltarak onu haritadan sildi. 1890'a gelindiğinde göl tamamen ortadan kalkmıştı.

Yerel Tachi Yokut kabilesinin "Paashi" adını verdiği bu kadim göl, Sierra Nevada Dağları'ndan gelen kar sularıyla besleniyordu. Araştırmacılar, gölün yok edilmesinin ardında Kaliforniya'nın yerli topraklarını özel mülkiyete açma politikasının yattığını belirtiyor. O dönemin yasalarına göre toprağı kurutabilen kişi, o toprağın sahibi sayılıyordu.

Kaliforniya'daki San Joaquin Vadisi'nde bulunan Tulare Gölü

130 YIL SONRA BEKLENMEDİK DÖNÜŞ

2023 kışında yaşanan yoğun kar yağışı ve ardından gelen bahar yağmurları, tarihin seyrini kısa süreliğine tersine çevirdi. Kar beklenenden çok daha hızlı eridi ve su, kadim göl havzasına aktı. Tulare Gölü yeniden doğmuştu.

Gölün geri dönüşüyle birlikte pelikanlar, şahinler ve su kuşları vadiye geri döndü. Seller beraberinde balık ve amfibi türlerini de getirdi. Tachi kabilesi için bu an yalnızca ekolojik bir olay değil, derin bir manevi anlam taşıyan bir işaretti.

AMA SON PERDELER KAPANIYOR

Umut kısa sürdü. Göl şu anda yalnızca yaklaşık 2.625 dönümlük bir alanı kaplıyor ve hızla küçülüyor. Gölün suyunu yeniden boşaltmaya yönelik çalışmalar çoktan başladı. Uzmanlar, Tulare Gölü'nün bir kez daha ve bu sefer belki de sonsuza dek yok olmasının an meselesi olduğunu söylüyor.