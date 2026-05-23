Türk bayrağını söken şüpheliye adli kontrol: Akli dengesi yerinde değilmiş

Aydın Kuşadası'nda bir dükkanın kepengindeki Türk bayrağını söken 43 yaşındaki M.Y. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Akli dengesi yerinde olmayan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda bulunan bir dükkanın kepengine asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir şahıs tarafından kasıtlı bir şekilde yerinden sökülerek alındı.

KAMERALAR KAYDETTİ, POLİS YAKALADI

Çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bayrağı söken şahsın 43 yaşındaki M.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Y., hakim karşısına çıkarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirlendi.

Mahkeme, akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen M.Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)

