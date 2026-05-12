Taksicinin boğazına bıçak dayayıp gasp etmeye çalıştı
Müşteri olarak bindiği taksiden indi; ödeme yapacak gibi hareket edip Taksicinin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan boğuşmada taksici boğazından yaralanırken kendi kendine hastaneye yetişti. Polis saldırgan gaspçıyı gözaltına aldı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir taksi şoförü, aracına binen yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Ödeme bahanesiyle yaklaşan şahsın gerçekleştirdiği gasp girişimi araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Boğazından yaralanan sürücü saldırgandan kurtulup hastaneye sığınırken, emniyet güçleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
TAKSİCİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çevreyolu Uzundere mevkisinde meydana geldi. 59 yaşındaki Ertan B., 61 yaşındaki Ç.B.’nin kullandığı taksiye müşteri olarak bindi.
Gideceği yere vardığında araçtan inen Ertan B., şoföre para verecekmiş gibi pencereden içeri uzandı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı çıkaran saldırgan, sürücü Ç.B.’nin boğazına dayayarak tehditler savurdu.
Araç kamerasınca kaydedilen o dehşet anlarında, taksi şoförünün can havliyle direnmesi üzerine araç içerisinde şiddetli bir boğuşma yaşandı.
GASP ETMEYE ÇALIŞTI
Boğuşma sırasında bıçak darbeleriyle boynundan yaralanan Ç.B., araçtan inerek saldırgandan kurtulmaya çalıştı. Mücadele sokak ortasında da devam ederken, taksi şoförü yeniden aracına binmeyi başararak olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı halde taksisini kullanarak hastaneye ulaşan Ç.B., burada tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen İzmir polisi, kimliğini tespit ettiği şüpheli Ertan B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı hakkındaki adli tahkikat devam ediyor. (DHA)