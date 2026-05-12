Halk TV Türkiye Siyaseti bu kez spor gerdi! Destici'den Ahmet Türk'e 'Kürdistan' tepkisi

Ahmet Türk’ün Amedspor kutlamasındaki “Kürdistan” ifadesine BBP Lideri Destici’den sert yanıt geldi. Destici0 “Burası Türkiye Cumhuriyeti, beğenmiyorsan defolup gidersin.” ifadelerini kullandı.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Türk, paylaşımında tartışmalara neden olan şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum, Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı, başarılar dilerim."

Bu açıklama, yayımlanmasının hemen ardından sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve tepkilerin odak noktası oldu.

"NE KÜRDİSTAN'I LAN!"

Ahmet Türk'ün paylaşımının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından bu mesajı alıntılayarak sert bir açıklama yaptı. Destici, Türk'ün ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ne Kürdistan'ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin."

TARTIŞMA SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İki ismin açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Ahmet Türk'ün kullandığı ifadeye gelen tepkiler ve Mustafa Destici'nin bu ifadeye verdiği yanıt, kullanıcılar arasında tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
