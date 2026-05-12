Rize'de dere yatağına düşen inek vinçle kurtarıldı

Rize’nin Güneysu ilçesinde kaçan kurbanlık bir inek, çay bahçesinden dere yatağına düşerek mahsur kaldı. Olay, dün öğle saatlerinde Yeniköy’de yaşandı. İddiaya göre ahıra giren bir kişiden ürken büyükbaş hayvan, bağlı olduğu yerden kurtulup kaçtı. Eğimi yüksek çaylık alanda dengesini kaybeden inek, dere yatağına yuvarlandı.

VİNÇLE KURTARILDI

Sarp arazi ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan hayvan için sahipleri seferber oldu. Önce dere yatağına inerek ineği sakinleştiren vatandaşlar, ardından bölgeye vinç çağırdı. Gövdesine bağlanan halatlar sayesinde metrelerce yukarı çekilen inek, güvenli şekilde kurtarılarak yeniden ahıra götürüldü.

Kurtarma operasyonu sırasında yaşananlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdığı ifade edildi. (DHA)