Bomba etkisi yaratacak baskın seçim çıkışı! Arıkan sonbaharı işaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın "varlık barışı" düzenlemesiyle yurt dışından gelecek parayı kaynağını sormadan kayıt altına almayı planladığını; bu metotla piyasada yapay bir rahatlama sağlanarak 2026 sonbaharında bir "baskın seçime" gidileceğini söyledi.

Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, gündemdeki 'varlık barışı' düzenlemesine dair uyarılarda bulundu. Arıkan, "Yurt dışından gelecek olan paranın, altının nerden aldın diye sorulmadan kayıt altına alınması ve uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de bir sıcak para bolluğu oluşacağı ve ülkenin paraya boğulacağı hesabı yapılıyor" dedi.

Yurt dışından para getirmenin kuralları varken tüm bu maddelerin bypass edilerek yeni bir yol açıldığını belirten Arıkan, "Önceki uygulamada gelmeyen paranın yeni yasayla Türkiye'ye girmesinin planlanması akıllarda soru işaretleri yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"ERKEN DEĞİL BASKIN SEÇİM"

Başkanlık sistemine geçilirken verilen 'erken seçim tartışmalarının biteceği' vaadinin gerçekleşmediğini ve Türkiye'de bir yönetim krizi yaşandığını ifade eden Arıkan, iktidarın ısrarla "Seçime ihtiyaç yok" açıklamalarına da değindi.

Arıkan, merceği büyüterek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir 'baskın seçimi' işaret ettiğini vurgulayarak, 'varlık barışı' ile yaratılacak yapay parasal rahatlamanın 2026 senesinin sonbaharında yapılacak bir baskın seçimin hazırlığı olduğunu ifade etti. Arıkan, muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini de sözlerine ekledi.