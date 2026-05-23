Bahçeli: Tarihin doğru yerinde duruyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika törenine katılarak açıklamalarda bulundu. Siyasetin tanımı ve işlevi üzerine konuşan Bahçeli, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE VE İTİRAZLARA 'DEVLET' SINIRI

Siyasetin toplumsal sorunları çözmesi gerektiğini belirten Bahçeli, itiraz eden ve iktidar politikalarını eleştiren kesimlerin yaptığı işi ise siyaset olarak görmediğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın konumunu savunan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Tarihin doğru yerinde duruyoruz" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KARDEŞLİK PROJESİDİR"

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan bir diğer başlık ise kendisinin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' tartışmaları oldu. Bu süreci bir sorumluluk ve proje olarak tanımlayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye huzur için tarihi sorumluluktur" diye konuştu.

Atılan adımların bölgesel gelişmelerle bağlantılı olduğunu ifade eden Bahçeli, söz konusu sürecin şahsi bir çıkış değil, devlet aklı olduğunu ifade etti. Bahçeli, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar, zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı milletimizin huzurunu rehber almalıyız."