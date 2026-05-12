Ankara'da fırtına alarmı! Valilik ve ABB'den peş peşe uyarılar



Ankara'da yaşayan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda peş peşe kritik uyarılar geldi. Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte bugün (Salı) etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yapılan resmi açıklamalarda yağışın etkili olacağı saat aralığı paylaşılarak olası afet risklerine karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

YAĞIŞ HANGİ SAATLER ARASINDA ETKİLİ OLACAK?

Her iki kurum tarafından yayımlanan meteorolojik uyarı bildirimlerinde, beklenen olumsuz hava şartları için net bir zaman dilimi verildi.

Açıklamalara göre, gök gürültülü sağanak yağış 12 Mayıs 2026 Salı günü (bugün) öğle saatlerinden sonra başlayacak. Riskli periyodun başlama saati 13.00, bitiş saati ise 21.00 olarak duyuruldu.

BAŞKENTİN HANGİ BÖLGELERİ RİSK ALTINDA?

Ankara Büyükşehir Belediyesi il genelini kapsayan bir uyarıda bulunurken, Ankara Valiliği yağışın özellikle yerel düzeyde kuvvetli olacağı bölgelere dikkat çekti. Valilik açıklamasında, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara’nın özellikle kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak daha kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

BEKLENEN OLUMSUZLUKLAR VE TEHLİKELER NELER?

Meteoroloji'den alınan güncel bilgilere göre, 8 saat boyunca etkili olması beklenen yağışlı sistemin beraberinde getirebileceği tehlikeler kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşların ve sürücülerin özellikle şu risklere karşı dikkatli olması gerekiyor:

Ani sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi tehlikesi

Yerel dolu yağışı

Yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgâr

Trafik ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar

KURUMLAR TEYAKKUZDA: VATANDAŞLARA "TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Peş peşe yapılan duyurularda vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbiri elden bırakmamaları gerektiği vurgulandı. Ankara Valiliği, söz konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek durumu kamuoyunun bilgisine sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yayımladığı mesajda, belediyenin tüm birimleriyle olası risklere karşı teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Belediye yönetimi, vatandaşlardan da yağışın getirebileceği olumsuzluklara karşı bireysel önlemlerini almalarını rica etti.

Özetle; bugün saat 13.00 ile 21.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan veya trafiğe çıkacak olan Ankaralıların, ani su baskınları ve fırtınaya karşı temkinli hareket etmeleri büyük önem taşıyor.