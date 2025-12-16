Züber Ana Sponsorluğunda “Christmas Market for Kids” Emirgan’da Ailelere Büyülü Bir Yılbaşı Deneyimi Yaşattı

Bee Eat Play Love ve Zesty Nest iş birliğiyle, Züber’in ana sponsorluğunda düzenlenen Christmas Market for Kids, 14 Aralık’ta Emirgan’da ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Emirgan’da Sıcacık Bir Yeni Yıl Atmosferi

Yaratıcı atölyeler, sürpriz etkinlikler, özenli dekorasyonlar ve gün boyu sunulan ikramlar sayesinde hem çocuklar hem de ebeveynler unutulmaz bir yılbaşı ruhu yaşadı.

Züber’den Sağlıklı, Eğlenceli ve İlham Veren Dokunuşlar

Züber’in desteklediği atölyeler, sağlıklı atıştırmalık alanı ve özel dekorasyon konsepti, etkinliğe katılan herkes tarafından büyük beğeni topladı. Hem eğlenceli hem de sağlıklı dokunuşlar, günün en keyifli duraklarından biri oldu.

“Çocuklardan Çocuklara İyilik”: Kolektif Bir Sanat Yolculuğu

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, Raptiye eşliğinde çocukların birlikte oluşturduğu kolektif sanat çalışmasıydı. edding’in sağladığı rengarenk kalemleriyle tamamlanan bu eser, “çocuklardan çocuklara iyilik” temasını güçlü bir şekilde yansıttı. Tablonun satışından elde edilecek gelirin AÇEV’e bağışlanacak olması, etkinliğe derin bir sosyal sorumluluk boyutu kazandırdı.

İlham Veren Markaların Katkısıyla Zenginleşen Bir Gün

Züber’in yanı sıra Isabel Abbey, Dalin, Psc Kids, Lindos, Fil Books, Sea Salt Cinnemon, Wilky Milky, Babyloom, Coding and Robotics, Minds Up, Kidz Abroad, Kids and Tales ve daha birçok seçkin marka; deneyim alanları, etkinlikleri ve sürprizleriyle günün enerjisini artırarak etkinliğe değer kattı.

Atölyeler ve Bitmeyen Eğlence

Çocuk dostu atölyeler, yüz boyama aktiviteleri, gün boyu açık ikram alanları ve markaların deneyim odaklı stantlarıyla etkinlik; ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirdiği, sıcacık ve ilham verici bir yeni yıl kutlamasına dönüştü.

İlk Yılında Büyük İlgi: Yeni Bir Gelenek Doğuyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen Christmas Market for Kids, gördüğü yoğun ilgiyle şimdiden gelecek yıllar için güçlü bir gelenek olacağının sinyallerini verdi.

Organizasyon ekibi etkinlik sonunda şu mesajı paylaştı:

“Bu güzel enerjiyi birlikte oluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Seneye çok daha kapsamlı bir buluşmada yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.”

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

Tanıtım Bülteni
