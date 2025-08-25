Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor

Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor
Yayınlanma:
Türkiye’nin en iyi kalıcı oje markası Momo Professional, yılın en çok aranan rengi “Butter Yellow” ile modaya yön veriyor. Hem tırnak uzmanlarının hem de kullanıcıların tercihi olan marka, kaliteyi ve trendleri bir arada sunuyor.

Kalıcı oje dünyasında trendleri belirleyen ve Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olan Momo Professional, bu yılın en dikkat çeken rengi “Butter Yellow” ile güzellik tutkunlarının ve nail art severlerin favorisi oldu. Yumuşak sarı tonuyla hem zarif hem de enerjik bir görünüm sunan “Butter Yellow”, sezonun en çok aranan kalıcı oje rengi olarak zirveye yerleşti.

Trendleri belirleyen lider marka

Momo Professional, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın trend renklerini belirleyerek güzellik salonları ve moda dünyasında fark yaratıyor. “Butter Yellow”un sektörde öne çıkması, markanın yenilikçi yaklaşımının ve trendleri doğru okuma yeteneğinin bir göstergesi.

En kaliteli ve en dayanıklı kalıcı oje

Tamamen Türkiye’de üretilen Momo Professional kalıcı ojeler, sadece estetik görünümüyle değil, en uzun ömürlü parlaklık ve yüksek dayanıklılık sunan formülüyle de fark yaratıyor. Çatlama, soyulma ve matlaşma gibi sorunları minimuma indiren ürünleri, güzellik uzmanları ve tırnak sanatçılarının güvenle tercih etmesini sağlıyor.

Profesyonellerin ilk tercihi

Base coat ve top coat ürünlerinden özel bakım çözümlerine kadar geniş ürün yelpazesi sunan Momo Professional, hem profesyonel uygulayıcıların hem de evde bakım yapan kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. “Butter Yellow”un bu kadar popülerleşmesi de profesyonel salonların Momo kalitesine olan güveninin bir yansıması.

Türkiye’nin her yerinde moda

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirlerden Türkiye’nin dört bir yanına uzanan satış ağı sayesinde, “Butter Yellow” başta olmak üzere Momo Professional’ın tüm kalıcı oje renklerine kolayca ulaşmak mümkün.

Kalıcı ojede en iyi kaliteyi, en güzel renkleri ve yılın en moda tonlarını arayan nail art tutkunlarının ortak tercihi olan Momo Professional, “Butter Yellow” ile 2025 sezonuna damgasını vuruyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Tanıtım Bülteni
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!
İşverenler dikkat: Gençler mavi yakalı olmak istiyor!