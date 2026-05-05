Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz

Etkinliğe Veni Vidi Göz doktorlarından Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çolakoğlu katılarak vatandaşların göz muayenelerini gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında yapılan değerlendirmelerde, göz sağlığında erken tanının önemi bir kez daha vurgulandı.

Göz muayenesine erişimin herkes için eşit olmadığını belirten Op. Dr. Kadir Çolakoğlu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda mesleki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Göz muayenesine erişimin herkes için eşit olmadığını biliyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın göz sağlığını değerlendirme fırsatı bulduğumuz bu tür sosyal sorumluluk projelerini çok kıymetli buluyorum. Muayene ettiğimiz her hastada erken tanının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük. Basit gibi görünen şikâyetlerin arkasında ciddi göz hastalıkları olabileceğini unutmamak gerekiyor.”

Göz hastalıklarında erken teşhisin, tedavi sürecinin başarısı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çolakoğlu, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Görme bulanıklığı, göz ağrısı, kızarıklık, ışığa hassasiyet ya da ani görme değişiklikleri gibi şikâyetlerin basit nedenlere bağlı olabileceği gibi, daha ciddi göz hastalıklarının da habercisi olabileceğini ifade etti.

Veni Vidi Göz, sağlık hizmetlerine erişimde farkındalık oluşturan bu tür projelerin toplum sağlığı açısından uzun vadede önemli katkılar sunduğunu vurgularken, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Toplum sağlığını önceleyen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Veni VidiGöz, göz sağlığı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.