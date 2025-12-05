Mor çatıdaki kadınlarımız için Doğan Umut: Kadın Emeğiyle Hayata Dokunan Doğal Reçeller”

Projenin kurucusu Selma Demirbağ, yıllardır severek yaptığı reçel üretimini sosyal bir misyona dönüştürme kararıyla yola çıktı. Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı, ev içindeki görünmez emeği görünür kılmayı ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı amaçlayan bu girişim, kısa sürede bölgedeki birçok kadına çalışma fırsatı sundu.

Bu özel reçellerin en dikkat çeken yönü ise sadece toplumsal faydası değil; tamamen katkısız, ev yapımı ve doğal olmaları. Her bir ürün, geleneksel yöntemlerle, hiçbir koruyucu madde kullanılmadan hazırlanıyor. Üstelik proje, klasik reçellerin ötesine geçerek damaklarda iz bırakan özgün tatlara da imza atıyor.

Kahve reçeli, kahve severleri bambaşka bir deneyime davet eden aromasıyla Türkiye’deki nadir örneklerden biri… Kahvenin yoğun karakteri, reçelin yumuşak dokusuyla birleşerek kahvaltılardan tatlılara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Acı biber reçeli ise tatlıyla acıyı ustalıkla buluşturan cesur bir lezzet. Et yemeklerinden kahvaltı sofralarına kadar her yerde fark yaratan bu reçel, özellikle gurme lezzet arayışında olanların gözdesi olmaya aday.

Bu özel ürünlerin her biri “kadın emeği”, “doğallık” ve “yenilik” kavramlarını bir araya getirerek sadece bir gıda ürünü değil; sosyal bir dayanışma hikâyesi sunuyor.

Selma Demirbağ’ın sözleri projenin özünü en iyi şekilde anlatıyor:

“Biz sadece reçel üretmiyoruz… Kadınların hayatlarına dokunan, onlara cesaret veren, umut taşıyan bir yol açıyoruz. Her kavanoz bizim için bir başarı hikâyesi.”

bu yolculuk, hem sofralara lezzet hem de kadınlara güç katmaya devam ediyor. Tüm ürünler el yapımı, katkısız ve sevgiyle hazırlanıyor. Bu projeyi destekleyen herkes, sadece doğal bir ürün satın almakla kalmıyor; bir kadının yaşamında gerçek bir fark yaratıyor.