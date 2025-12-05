Mor çatıdaki kadınlarımız için Doğan Umut: Kadın Emeğiyle Hayata Dokunan Doğal Reçeller”

Mor çatıdaki kadınlarımız için Doğan Umut: Kadın Emeğiyle Hayata Dokunan Doğal Reçeller”
Yayınlanma:
İstanbul’da doğan küçük bir hayal, bugün Mor çatıdaki kadınlara umut ve istihdam sağlayan güçlü bir sosyal girişime dönüşüyor. Tamamen el emeğine dayanan bu proje, hem geleneksel tatları yaşatmayı hem de yenilikçi lezzetleri sofralara taşımayı hedefliyor. Üstelik bunu yaparken her kavanoz, bir kadının emeğini, umudunu ve geleceğe dair cesaretini içinde barındırıyor.

Projenin kurucusu Selma Demirbağ, yıllardır severek yaptığı reçel üretimini sosyal bir misyona dönüştürme kararıyla yola çıktı. Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı, ev içindeki görünmez emeği görünür kılmayı ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı amaçlayan bu girişim, kısa sürede bölgedeki birçok kadına çalışma fırsatı sundu.

Bu özel reçellerin en dikkat çeken yönü ise sadece toplumsal faydası değil; tamamen katkısız, ev yapımı ve doğal olmaları. Her bir ürün, geleneksel yöntemlerle, hiçbir koruyucu madde kullanılmadan hazırlanıyor. Üstelik proje, klasik reçellerin ötesine geçerek damaklarda iz bırakan özgün tatlara da imza atıyor.

Kahve reçeli, kahve severleri bambaşka bir deneyime davet eden aromasıyla Türkiye’deki nadir örneklerden biri… Kahvenin yoğun karakteri, reçelin yumuşak dokusuyla birleşerek kahvaltılardan tatlılara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Acı biber reçeli ise tatlıyla acıyı ustalıkla buluşturan cesur bir lezzet. Et yemeklerinden kahvaltı sofralarına kadar her yerde fark yaratan bu reçel, özellikle gurme lezzet arayışında olanların gözdesi olmaya aday.

Bu özel ürünlerin her biri “kadın emeği”, “doğallık” ve “yenilik” kavramlarını bir araya getirerek sadece bir gıda ürünü değil; sosyal bir dayanışma hikâyesi sunuyor.

Selma Demirbağ’ın sözleri projenin özünü en iyi şekilde anlatıyor:

“Biz sadece reçel üretmiyoruz… Kadınların hayatlarına dokunan, onlara cesaret veren, umut taşıyan bir yol açıyoruz. Her kavanoz bizim için bir başarı hikâyesi.”

bu yolculuk, hem sofralara lezzet hem de kadınlara güç katmaya devam ediyor. Tüm ürünler el yapımı, katkısız ve sevgiyle hazırlanıyor. Bu projeyi destekleyen herkes, sadece doğal bir ürün satın almakla kalmıyor; bir kadının yaşamında gerçek bir fark yaratıyor.

Kaynak:TANITIM BÜLTENİ

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Tanıtım Bülteni
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
Görevi başında öldürülen doktor için anma töreni düzenlendi
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali: Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Şifa ve Kültür Buluşması